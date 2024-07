Scientifica Venture Capital lancia GlitchZone, la nuova start-up competition volta ad identificare progetti in grado di rafforzare il panorama della sicurezza informatica

Il progetto di creare una nuova start up per rafforzare il panorama della sicurezza informatica è promosso in sinergia con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale – che ha costituito un Cyber Innovation Network proprio con lo scopo di avviare programmi di supporto rivolti a start-up e spin-off in ambito cyber. In tal modo l’ACN sostiene le start-up con servizi e contributi finanziari finalizzati a verificare il potenziale delle tecnologie proposte in contesti di impiego reali, sosterrà – inoltre – con appositi percorsi di sviluppo la crescita imprenditoriale di soluzioni già validate. Con un’ attenzione senza precedenti alla protezione delle infrastrutture digitali e dei dati sensibili, GlitchZone si prepara – quindi – a svelare le soluzioni più promettenti nel campo della Cybersecurity.

Il contesto digitale attuale

In un’era in cui la nostra vita quotidiana è sempre più interconnessa attraverso dispositivi intelligenti e reti, la sicurezza informatica è diventata cruciale per garantire il nostro benessere digitale. Senza una cybersecurity robusta, siamo vulnerabili a intrusioni malevole, frodi informatiche e violazioni dei dati che possono avere conseguenze devastanti su individui, aziende e intere nazioni.

L’importanza di GlitchZone nell’orizzonte delle start-up Cybersecurity

Le start-up della cybersecurity rappresentano un pilastro fondamentale nella difesa contro le minacce digitali in costante evoluzione. Con la proliferazione di dispositivi intelligenti, l’esplosione dei dati e la diffusione di minacce online sempre più sofisticate, la necessità di soluzioni innovative è diventata una priorità innegabile.

GlitchZone si pone, quindi, l’ambizioso obiettivo di identificare e sostenere le migliori soluzioni tecnologiche in ambito di sicurezza informatica con particolare riferimento a settori come: scienza dei dati; intelligenza artificiale; robotica; internet of things; blockchain; computazione quantistica; crittografia.

Candidare il proprio progetto ad un’iniziativa come GlitchZone ed essere selezionati significa ottenere vantaggi davvero rilevanti quali:

l’opportunità di accedere, previo processo di selezione, ad un contributo a fondo perduto da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

un percorso di accelerazione totalmente customizzato;

percorsi formativi per rafforzare la business strategy;

collaborazioni strategiche con leader del settore;

visibilità globale grazie ad un network internazionale;

un possibile ticket di investimento da parte di Scientifica Venture Capital

“Siamo entusiasti di annunciare il lancio di GlitchZone, il programma sulla cybersecurity promosso con ACN. In un’epoca in cui la sicurezza informatica è più critica che mai, GlitchZone rappresenta un’importante iniziativa per identificare le migliori soluzioni in grado di rafforzarla. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema resiliente per affrontare le sfide sempre più complesse del panorama digitale odierno. Siamo impazienti di collaborare con i migliori talenti per costruire un orizzonte digitale più sicuro per tutti. Ringraziamo ACN per averci selezionato tra gli operatori dotati delle competenze imprescindibili per portare avanti una start-up competition di questo livello” ha dichiarato Riccardo D’Alessandri managing partner di Scientifica Venture Capital

“Con il Cyber Innovation Network abbiamo scommesso su realtà giovani e innovative. Crediamo, infatti – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi – che l’ecosistema cibernetico nazionale possa giovarsi di una sempre più efficace collaborazione tra i soggetti della ricerca, pubblica e privata, le Istituzioni, il mondo dell’imprenditoria e i fondi di investimento“.