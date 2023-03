La finanza decentralizzata diventa più accessibile e meno rischiosa grazie all’infrastruttura di decodifica e analisi di Emulai.

Rendere l’ingresso nel mondo della Blockchain accessibile a tutti, unendo Web3 e Intelligenza Artificiale così da creare un collegamento diretto alla finanza decentralizzata per gli utenti meno esperti: con questi obiettivi nasce Emulai, startup di Fintech creata dall’imprenditore Francesco Frapporti e sviluppata con la partnership di Fornace, agenzia di comunicazione e sviluppo software del Veronese.

Emulai presenta la sua infrastruttura

La finanza decentralizzata, nota anche come DeFi, mira a creare servizi finanziari decentralizzati basati su blockchain. Questi servizi offrono agli utenti più controllo sul loro denaro, una maggiore trasparenza e sicurezza rispetto ai tradizionali servizi finanziari centralizzati. A tal proposito, Emulai ha sviluppato una propria infrastruttura di decodifica e analisi, che tra le altre cose servirà per lanciare il primo “copytrading decentralizzato permissionless e non custodial” sul mercato: in parole più semplici, un sistema che consentirà agli utenti di navigare tra tutti i wallet attivi sulle blockchain più diffuse, individuare i trader più esperti e di successo e copiare automaticamente i loro futuri investimenti. L’obiettivo è di rendere l’ingresso nella finanza decentralizzata più accessibile e meno rischioso per gli utenti novizi.

“Siamo entusiasti di portare la tecnologia decentralizzata a un livello completamente nuovo“, commenta Francesco Frapporti, Fondatore di Emulai. “Creiamo un ponte tra il mondo della finanza decentralizzata e gli utenti meno esperti, rendendo l’ingresso nel mondo della blockchain accessibile a tutti“.

I risultati e i prossimi impegni di Emulai

Una giuria internazionale di Venture Capitalist ha recentemente assegnato il primo premio ad Emulai, nel corso di una competizione fra le startup presenti al Tech Investment Show 2023, tenutosi qualche settimana fa a Bangkok. Emulai parteciperà inoltre al prossimo Web3 Digital Summit, che si terrà a Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) dal 15 al 17 aprile, dove porterà un talk sulle sfide dell’analisi dei dati della blockchain, tra diritto alla privacy e trasparenza.

La startup ha come partner tecnologico l’agenzia di comunicazione e di sviluppo veronese Fornace, che supporta Emulai nella creazione della sua complessa infrastruttura dati. Al momento, Emulai è in fase di raccolta fondi in Europa e Asia, con l’obiettivo di raggiungere 1.2M di seed, in 2 stage, da partner strategici che possano accompagnarne il percorso di crescita.