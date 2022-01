La piattaforma online di Dashero aiuta a gestire e monitorare il cashflow di ogni singolo progetto in un unico posto e in tempo reale.

La nuova start up Dashero nasce, a gennaio 2021, da un’idea di Adriano De Arcangelis, Mattia Scattolin, Christian Campoli e Giuliano Ricupero, per riuscire a garantire agli imprenditori digitali e ai professionisti delle criptovalute uno strumento facile da usare per analizzare i propri business digitali.

Oggi nel mondo, infatti, ci sono milioni di imprenditori che lavorano nel business digitale ma che perdono ore in analisi aprendo pagine, piattaforme e tantissimi tool, dovendo poi riunire tutti i dati a mano su un unico documento. Questo impegno gravoso fa perdere tempo e soldi, non permettendo una visione chiara e pulita dei propri progetti, assets digitali e del valore del proprio business e cashflow.

La start-up Dashero nasce per facilitare la capacità di monitoraggio dei dati e il reperimento di tutte le informazioni di cui un imprenditore digitale necessita per valutare l’andamento di un progetto.

La piattaforma SAAS Dashero rende possibile creare e monitorare al meglio tutti i dati e avere sotto mano anche le analisi presenti su piattaforme esterne come: Google Ads, Facebook Ads e network di affiliazione. Inoltre, è possibile registrare sulla piattaforma anche i contatti di: fornitori, banche, credenziali d’accesso.

La nuova clashflow dashboard di Dashero permette l’accesso a un nuovo concetto di piattaforma SAAS rivolta a chi opera come imprenditore digitale. L’organizzazione e la riduzione dei tempi di analisi offerte dalla dashboard permetteranno di aumentare redditività e capacità di valutazione progettuale.

Il monitoraggio del cashflow di ogni progetto su Dashero si presenta in un’unica dashboard e si può visionare in tempo reale.

Tutto è sotto controllo e a portata di click: progetti, domini, campagne di advertising, criptocurrencies, proprietà, collaboratori e veicoli.

Per chi opera anche nel settore delle criptovalute può verificare come le crypto acquistino o meno valore nel corso del tempo. Monitorando i guadagni si avranno tutti i dati che aiutano a valutare come movimentare i capitali e quali azioni future compiere.

Per le campagne ADV Dashero, integrandosi facilmente con le varie fonti di traffico ed i propri partner commerciali, fornisce un report in tempo reale dell’andamento delle campagne. Questa funzione è ideale per affiliate marketer, freelancer, e-commerce manager e media buyers team.

La mission di Dashero è aiutare chiunque abbia un business online a prendere il controllo della propria azienda. Diventa quindi fondamentale monitorare il cashflow dei propri progetti in modo chiaro per poter prendere decisioni calcolate, da qui il motto “Take Control”.