Incubata al NOI Techpark e specializzata in IoT Ecosteer entrerà nel programma di accelerazione per aziende a guida femminile “Women Tech Eu”.

Ecosteer, start-up impegnata nei settori data, IoT e blockchain con sede al NOI Techpark, hub dell’innovazione dell’Alto Adige, è stata selezionata dalla Commissione Europea come una delle migliori aziende a guida femminile, accedendo al programma d’accelerazione “Women Tech Eu”. Un riconoscimento che permetterà a Ecosteer di ottenere un premio di 75mila euro per sostenere le fasi del processo di crescita e innovazione. Il programma, che promuove le migliori start-up ad alto contenuto tecnologico guidate da donne e che partirà nella primavera di quest’anno, metterà a disposizione anche un’intensa attività di tutoraggio e coaching, nonché numerose opportunità di networking a livello europeo.

Ecosteer, fondata da Elena Pasquali, biologa molecolare di formazione, con esperienza in grandi aziende quali Genpact, Sap, Capgemini, GE, e Daniel Grazioli, esperto in IC&T, è stata premiata assieme ad altre 50 aziende a guida femminile per aver sviluppato innovazioni all’avanguardia, contribuendo allo sviluppo positivo di ambiti come quello della sostenibilità, della lotta ai cambiamenti climatici, della riduzione dello spreco del cibo e dell’emancipazione femminile.

“Si tratta di un importante riconoscimento della valenza economico-sociale della nostra tecnologia. La nostra Data Ownership Platform abilita, infatti, una nuova economia dei dati, decentralizzata, trasparente ed inclusiva, dove i cittadini possono condividere i propri dati con terzi in modo finalmente consapevole ed informato, ed essere ricompensati per questa condivisione. Grazie a questo grant saremo in grado di velocizzare la strategia di commercializzazione, arrivando presto a realizzare un primo Data Marketplace per un’azienda cliente, che potrà coinvolgere consumatori e partner commerciali in un nuovo modello di scambio e monetizzazione dei dati, etico e conforme alla GDPR”, spiega Elena Pasquali.

“Lavoriamo con Ecosteer da un paio d’anni e abbiamo potuto osservare la loro crescita da vicino. È un’azienda ad alta intensità tecnologica e il fatto che solamente cinque imprese italiane siano state selezionate in questo programma d’accelerazione che premia le aziende a guida femminile, certifica la qualità e l’eccellenza del loro lavoro. L’azienda sta lavorando per ottenere il brevetto della sua tecnologia software a livello europeo e per questo siamo certi che i riconoscimenti non si fermeranno qui”, commenta Giuseppe Franco, head della EU-Opportunities Unit di NOI Techpark.