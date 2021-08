Eurac Research sceglie Larin Group e il team Mostaza

Obiettivo: valutare il costo complessivo del ciclo di vita delle facciate degli edifici

Larin Group e il suo team Mostaza svilupperanno per Eurac Research – il centro di ricerca di Bolzano conosciuto anche per il piano di sviluppo marketing della Provincia di Belluno – una nuova applicazione che consentirà di valutare il costo complessivo del ciclo di vita delle facciate degli edifici.

Mostaza, infatti, partirà dalle logiche di calcolo sviluppate da Eurac in formato Excel per trasformarle, nei prossimi cinque mesi, in un’applicazione per desktop pensata per professionisti del settore utilizzando le tecnologie NodeJS, Postgres, ReactJS e ElectronJS.

Con questo nuovo strumento l’utente potrà quindi compilare una serie di parametri relativi al costo di realizzazione delle facciate, come materiali utilizzati, impiantistica e costi di cantiere, per ottenere una stima e una rappresentazione grafica complessiva dei costi da sostenere a partire dalla progettazione fino alla demolizione/smontaggio.

I prossimi anni vedranno il nostro Paese impegnato in due sfide, strettamente intrecciate tra loro – dichiara Marco Da Rin Zanco, CEO di Larin Group e Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti – Da una parte la rivoluzione digitale, che non riguarderà soltanto l’industria ma anche settori che finora sono rimasti più alla finestra, come quelli dell’agricoltura o dell’edilizia. Dall’altra il PNRR, il più grande piano di investimenti della storia contemporanea (superiore anche al piano Marshall), che permetterà di proseguire nell’opera di ammodernamento degli edifici avviata dal super-bonus. Essere stati scelti da EURAC per un progetto che vede il digitale incontrare temi come l’edilizia, l’efficientamento energetico e l’economia circolare ci rende orgogliosi.