Caratteristiche principali di LiquidityX

LiquidityX è un partecipante relativamente nuovo alla frontiera degli investimenti online. Tuttavia, ha un fascino più ampio con una combinazione unica di diverse opportunità di investimento e politiche favorevoli rivolte ai trader al dettaglio e agli investitori istituzionali. Ecco una breve anteprima dei vantaggi e dei vincoli di LiquidityX.

Pro

Accesso a una più ampia selezione di prodotti di investimento e mercati globali

Piattaforme di trading multiple per trader di tutti i livelli

Spese e commissioni ridotte

Assistenza clienti 24 ore su 24

Contro

L’app mobile è in fase di miglioramento

Alcuni strumenti di trading sulla piattaforma desktop possono intimidire i principianti

Spiegazione dei pro e dei contro

Solide offerte di prodotti e più ampio accesso al mercato

LiquidityX è una piattaforma di investimento online multi-asset che offre una selezione più ampia di classi di attività e prodotti a reddito fisso. Sottolinea un ampio portafoglio e collegamenti più completi con i centri di mercato internazionali per offrire agli operatori e agli investitori flessibilità. LiquidityX offre un incredibile mix di asset convenzionali, nuove classi di asset e altri prodotti potenziali a crescita elevata per principianti, investitori passivi e trader attivi.

Piattaforme di trading multiple

LiquidityX ha anche un approccio semplificato al trading online, con tre programmi che puoi selezionare in base ai tuoi obiettivi e alle tue competenze. Le versioni desktop, web e mobile di questo broker integrano vari strumenti e funzionalità facili da usare, con opzioni di personalizzazione che ti consentono di ottimizzare le attività di trading in base alle tue preferenze. Le piattaforme vantano funzioni quasi simili, ma le versioni desktop e web offrono più funzionalità per i trader avanzati.

Spese e commissioni ridotte

LiquidityX ha eliminato le commissioni standard come i minimi dell’account, il trasferimento dell’account e le commissioni di inattività. Consente inoltre di azzerare le commissioni di bonifico e le commissioni di controllo nazionali mensili. Anche le negoziazioni di azioni su LiquidityX sono esenti da commissioni e commissioni.

LiquidityX L’app mobile è in fase di miglioramento

LiquidityX ha un’app mobile altamente intuitiva che offre diversi strumenti di trading di base e avanzati, con funzionalità semplicistiche per principianti e trader meno attivi. Tuttavia, si sta sviluppando e potrebbe non fornire tutti gli strumenti e le funzioni.

Che cosa offrono?

LiquidityX sottolinea l’importanza di concedere a ogni trader e investitore l’accesso esclusivo a una più ampia selezione di asset che consentirebbe loro di perseguire i propri obiettivi di investimento preferiti. Le classi di asset disponibili per i clienti sulla piattaforma desktop di LiquidityX sono accessibili anche ad altri trader che utilizzano le versioni web e mobile. Ecco un elenco delle loro offerte di prodotti.

Azioni long e short

Criptovalute

Cambio valuta

Obbligazioni (Comunali, Societarie, di Tesoreria, e altri tipi di obbligazioni)

ETFs

Commodities

Sebbene il portafoglio possa sembrare limitato ad alcuni investitori esperti, LiquidityX offre diversi prodotti nelle categorie di attività di cui sopra.

I mercati di LiquidityX

LiquidityX vanta anche un più ampio accesso al mercato, consentendo ai suoi clienti di fare trading su diversi mercati internazionali, tra cui gli scambi elettronici. Il broker ha collegamenti con più di 100 centri di mercato in tutto il mondo, il che lo rende una scelta ideale per i principianti e i trader attivi che hanno bisogno di un facile accesso ai mercati globali.

Piattaforme di Trading

LiquidityX supporta piattaforme di trading desktop, web e mobile. Tutte le versioni pongono i singoli utenti al centro dei loro progetti, con strumenti e funzioni altamente intuitive per diverse tipologie di trader. LiquidityX ha cercato di semplificare l’esperienza utente con funzionalità quasi simili nelle sue tre piattaforme di trading.

L’app mobile di LiquidityX è una piattaforma di trading senza interruzioni compatibile con più dispositivi. Ha un’interfaccia semplicistica che ti consente di eseguire e monitorare le negoziazioni con pochi tocchi. Supporta anche watchlist, streaming di dati in tempo reale, opzioni multi-leg, analisi di portafoglio e notizie del settore.

La versione desktop di LiquidityX si adatta perfettamente ai trader avanzati. Offre tutti gli strumenti disponibili su piattaforme mobili e web, con caratteristiche e funzionalità più sofisticate, come la personalizzazione delle mappe. Puoi anche interagire con il team di assistenza clienti tramite telefono, e-mail e chat dal vivo su tutte le piattaforme.

Costi

Oltre ad eliminare i conti minimi, le commissioni di controllo, le commissioni sui bonifici bancari nazionali e le commissioni di inattività, LiquidityX ha anche implementato una politica di commissioni zero per il trading di azioni. Anche se dovrai comunque sostenere altri costi, LiquidityX ha commissioni e commissioni inferiori rispetto ai suoi concorrenti immediati. Vantano anche tassi di interesse marginali per gli investimenti online a basso costo.

My Crypto è sicuro con LiquidityX?

LiquidityX offre opzioni di conservazione sicura, copertura assicurativa e altri protocolli di sicurezza per le risorse crittografiche scambiate e detenute sulle loro piattaforme. Nel complesso, LiquidityX ha disposizioni di sicurezza migliori della media per tutti gli investimenti dei loro clienti. Tuttavia, prendi in considerazione misure extra per proteggere le tue criptovalute e altre risorse.

Disclaimer: Questo è un contenuto di marketing sponsorizzato.