La spinta alle valute digitali da parte delle banche centrali è un attacco alla privacy e alla libertà. Chi pensa che le criptovalute siano il futuro della finanza? Stanno saltando sul treno delle criptovalute molte persone, così come le banche centrali.

Tuttavia, questo non significa che la Federal Reserve smetterà improvvisamente di supportare l’adozione di Bitcoin. Invece, i banchieri centrali stanno cercando di sostituire la criptovaluta di base con la valuta digitale della banca centrale (CBDC), che consentirà ai governi di controllare le transazioni private e non proteggerà la privacy.

Il Wall Street Journal ha riferito che la Federal Reserve lancerà una revisione sui benefici e sui rischi dell’emissione di valute digitali statunitensi mentre le banche centrali di tutto il mondo testano il nuovo denaro. Una versione della Fed, a differenza della criptovaluta privata come il bitcoin, sarebbe emessa e sostenuta dalla Banca centrale degli Stati Uniti, un ente governativo.

Perchè le banche vogliono adottare le valute digitali?

Gli Stati Uniti stanno seguendo il gruppo nella corsa per l’adozione della valuta digitale sponsorizzata dallo stato. La Cina ha recentemente vietato l’uso di criptovalute private per far posto al renminbi digitale. Nel 2020, la Cambogia lancerà la sua valuta digitale, chiamata Bakong. La Nigeria introdurrà l’eNaira in questo mese. L’America è ancora indietro, e non per una buona ragione.

L’introduzione delle CBDC in Cina, ad esempio, consentirà al governo cinese di monitorare più da vicino l’attività economica dei propri cittadini. La Federal Reserve è obbligata a creare una CBDC? “Io, per esempio, non la penso così.”

Non dovrebbe sorprendere nessuno che la valuta digitale cinese prometta “anonimato controllabile” tra entità private e che lo stato possa monitorare le transazioni.

“Non è possibile realizzare una valuta digitale della banca centrale completamente anonima”, ha dichiarato all’inizio di quest’anno Mu Changchun, capo del People’s Bank of China Digital Currency Research Institute.

Tuttavia, la sorveglianza a tempo pieno da parte delle autorità di regolamentazione e degli esattori delle tasse non è l’unico problema con la valuta digitale emessa dal governo. Molti funzionari vedono il vero vantaggio nell’essere in grado di controllare dove e quando vengono spesi i soldi, cosa che non possono fare con criptovalute private o contanti tradizionali.

“Nel caso in cui non sappiamo, ad esempio, chi sta usando banconote da 100 dollari oggi, non sappiamo chi sta usando banconote da 1.000 pesos oggi”, ha commentato Agust a Carstens l’anno scorso.

Il controllo del governo sulle valute digitali consente il controllo sia economico che sociale. L’accentramento del potere monetario potrebbe essere utilizzato per stimolare l’attività economica in periodi di bassa crescita o per dissuadere transazioni osteggiate da chi tiene le redini.

Alexander William Salter è un professore di economia della Texas Tech University. Dice: “Immagina che il tuo budget digitale si riduca lentamente nel tempo per incoraggiare una rapida spesa dei consumatori”. O la Fed che blocca i pagamenti per le aziende politicamente sfavorevoli.

Questi controlli potrebbero essere implementati come continuazione delle restrizioni esistenti riguardo all’uso dei benefici del governo. La carta EBT non può essere utilizzata in attività come casinò, negozi di liquori e luoghi di intrattenimento per adulti. Avrebbe senso trasferire i benefici alla valuta digitale, con alcune restrizioni.

Tuttavia, esiste una tecnologia per consentire l’estensione di controlli simili ad altri utenti di criptovalute governativi. È difficile immaginare che i funzionari del governo non siano tentati di limitare l’uso di fondi governativi, sub-destinatari e un numero crescente di utenti di valuta digitale.

Ciò è particolarmente vero dato che molti sostenitori della CBDC in tutto il mondo considerano questo potere un’importante attrazione per la promozione di criptovalute controllate dallo stato.

È chiaro che ai governi non piace la privacy finanziaria. Vogliono un maggiore controllo su come e dove spendiamo i nostri soldi. Mentre scrivo, il piano fiscale del presidente Joe Biden “darà all’IRS le risorse necessarie per stare al passo con avvocati e contabili dei super-ricchi”, afferma il presidente. Richiederebbe solo due pezzi da queste persone: quali importi entrano nel loro conto in banca e quale importo esce.