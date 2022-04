Nata nel 2019 Finom, startup internazionale che offre i suoi servizi anche in Italia, punta entro cinque anni a diventare il servizio finanziario più utilizzato da PMI e professionisti in tutta Europa

Come per ogni ambito della nostra vita anche nel Fintech ci troviamo in un periodo di forte trasformazione. La tecnologia oggi a nostra disposizione esiste da tempo ma nell’ultimo anno e mezzo, complice la pandemia globale e il cambio molto forte nelle necessità di utenti e aziende, anche la tecnologia finanziaria ha attraversato un momento di disruption che ha portato a rivedere lo sviluppo di soluzioni innovative, con al centro la customer experience del cliente.

FINOM nasce nel 2019 proprio per cogliere le sfide e le opportunità nel mondo del FinTech,una startup internazionale che offre servizi finanziari in Francia, Germania e Italia. FINOMsi propone come assistente finanziario a 360° di professionisti e micro imprenditori, a partire dal conto business , passando per la fatturazione elettronica fino alla gestione di tutti i propri conti bancari legati alle attività arrivando alla rendicontazione e contabilità aziendale. La società, che ha il suo headquarter ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, punta a diventare l’app di business finance management più utilizzata in Europa. Un traguardo ambizioso ma sostenuto da un forti investimenti e un costante sviluppo di nuovi strumenti, con l’obiettivo di semplificare la vita di imprenditori e professionisti nella gestione delle proprie finanze, così che questi possano destinare tempo e denaro solo a beneficio delle loro attività. In particolare, Finom ha come obiettivo quello di permettere ai professionisti, e in futuro anche alle aziende più piccole, la medesima esperienza bancaria delle grandi società enterprise, all’insegna della semplicità.

“Stiamo realizzando un prodotto moderno – spiega la Mura, Country Manager Italia – che unisce gestione finanziaria, funzioni bancarie, amministrazione e contabilità, in un‘unica piattaforma mobile-first. Noi di Finom vogliamo contribuire a creare nuovi standard per fare business, dimostrando come le finanze possono e devono essere gestite nel mondo moderno con la stessa facilità con cui si utilizza lo smartphone”.

Professionisti e imprenditori, infatti, sono oggi abituati a soluzioni finanziarie retail estremamente semplici e si aspettano lo stesso livello di servizio anche per gli strumenti che utilizzano nella gestione della propria attività. Facilità, affidabilità e immediatezza in una logica mobile first sono quindi le parole d’ordine per questa startup, che offre un conto business con IBAN italiano, carte fisiche e virtuali integrate con la fatturazione elettronica in una sola app. Gli strumenti di finanza avanzata, che di solito sono prerogativa delle grandi imprese, ora sono alla portata di tutti gli imprenditori.

In concreto l’utente può utilizzare il sistema come una banca, pagare con carte, riconciliare fatture e pagamenti, monitorare costantemente il saldo delle fatture da parte dei clienti in real time e prevedere costi e ricavi futuri.

Le funzionalità core sono inoltre arricchite da altri servizi a corollario, come la categorizzazione delle spese, la creazione di wallet, la possibilità di dare accesso al commercialista per procedere all’elaborazione di dichiarazioni fiscali, e la possibilità di aggregare altri conti nella stessa app.

Uno dei punti di forza di Finom è quello di essere, allo stato attuale, l’unico servizio attivo in Italia in grado di offrire contemporaneamente conto e fatturazione elettronica integrati nel medesimo servizio. Un elemento che piace molto a professionisti e imprenditori: il nostro servizio di fatturazione è già attivo da diverso tempo in Italia e gli utenti italiani lo apprezzano molto, ricompensandoci con uno score TrustPilot di 4,9.

Con il lancio del banking, Finom vuole migliorare l’esperienza dei propri clienti nella gestione delle loro attività sia dal punto di vista amministrativo che finanziario.

Tra gli elementi più apprezzati dai clienti troviamo: l’interfaccia user-friendly semplice e intuitiva, le funzionalità smart e il servizio di Customer Support super attivo con una media di cinque minuti per risposta ad ogni richiesta del cliente.

Gli obiettivi, in casa Finom, sono molto importanti: “contiamo di diventare il servizio finanziario più utilizzato da PMI e professionisti in tutta Europa entro i prossimi cinque anni”.

Indubbiamente un obiettivo ambizioso, che ha tutte le carte in regola per trasformarsi in realtà.