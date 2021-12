Quello nato dalla partnership tra Econocom e zeroCO2 è un progetto di agro-forestazione e di piantagione di alberi in Italia.

In occasione delle festività natalizie Econocom Italia, player europeo che abilita la trasformazione digitale e tecnologica delle aziende attraverso il disegno e la fornitura di soluzioni in ambito ICT, ha scelto di promuovere un’iniziativa di agro-forestazione e piantagione di alberi in Italia, un progetto dal forte impatto ambientale e sociale, in partnership con zeroCO2, società benefit che si occupa di sostenibilità ambientale attraverso progetti destinati a privati e ad aziende, che permettono lo sviluppo sostenibile di intere comunità contadine che vivono le terre riforestate.

Digital general contractor, Econocom disegna, accelera e facilita la trasformazione digitale delle imprese, con lo scopo di abilitare l’innovazione e facilitarne l’accesso tramite la promozione di pratiche di economia circolare, per un approccio sostenibile al digitale. La tecnologia rappresenta infatti un’opportunità di miglioramento per la vita e le interazioni dell’intera popolazione, ma allo stesso tempo nasconde una sfida legata alla lotta al digital waste e all’inquinamento informatico.

Per questo motivo, il Gruppo Econocom Italia si è impegnato nel supportare progetti locali di agro-forestazione sostenibile per salvaguardare la natura e il pianeta e, allo stesso tempo, supportare le cooperative agricole e sociali italiane per sviluppare modelli di agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale.

La piantagione di alberi è considerata una delle azioni più performanti nel contrasto alla crisi climatica, per questo motivo il Gruppo Econocom Italia ha deciso di affidarsi a zeroCO2 per sostenere i suoi progetti di agro-forestazione in quattro regioni italiane, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Lazio.

Sono stati piantati 400 alberi, che verranno poi donati e gestiti da diverse cooperative fortemente impegnate nel sociale, dall’immigrazione all’inclusione sociale, dalle disabilità ai disturbi alimentari.

Nello specifico, i progetti a cui partecipa il Gruppo Econocom Italia prevedono, in Lombardia, la creazione in un parco a sud di Milano di un sistema di agroforestazione rigenerativa volto alla protezione, cura e tutela della biodiversità e alla realizzazione di uno spazio verde di aggregazione; in Piemonte, la realizzazione di un bosco biodiverso finalizzato alla salvaguardia delle varietà forestali e da frutto e alla creazione di un ecosistema ambientale da integrare nei percorsi didattici innovativi dell’agriasilo; in Sicilia, la creazione di un sistema agroforestale su un terreno confiscato alla criminalità organizzata con l’obiettivo di promuovere pratiche agronomiche sperimentali sostenibili e di attivare un laboratorio di inclusione socio-lavorativa per soggetti svantaggiati; nel Lazio, la piantumazione di alberi da frutto per una maggiore diversificazione della produzione e la creazione di percorsi formativi e di consapevolezza rivolti alle persone con un passato e un presente complicato.

“Come gruppo Econocom ci poniamo da sempre come Imprenditori del Digitale Responsabile, impegnandoci quotidianamente per adottare internamente e proporre ai nostri clienti modelli e soluzioni capaci di coniugare l’evoluzione tecnologica all’attenzione per il pianeta in cui viviamo, nella consapevolezza che solo in questo modo saremo in grado di creare un impatto positivo”, afferma Luca Nanni, Head of Technology Management & Financing Business di Econocom Italia. “È per questo motivo che abbiamo deciso di affidarci ad un partner come zeroCO2 e siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo insieme, un passo concreto per la salvaguardia della natura e del pianeta in cui viviamo”.