Seares: il settore nautico incontra l’Industria 4.0

Un ormeggio abilitato per l’IoT cattura l’energia delle onde per trasformarla in energia elettrica

Cosa accade quando il settore nautico incontra l’Industria 4.0? Seares ce lo dimostra: energia 100% green, aumento dei ricavi del 12% e riduzione del 10% dei tempi di sviluppo. La startup innovativa toscana, attiva nel settore degli accessori per la nautica, ha creato con il supporto di Zerynth un ormeggio intelligente abilitato per l’IoT che cattura l’energia del moto ondoso per trasformarla in energia elettrica, riducendo l’impatto ambientale.



Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, in Italia le rinnovabili sono destinate a crescere notevolmente, raggiungendo elevati livelli di penetrazione nel settore elettrico (intorno al 55%), con un ruolo fondamentale delle tecnologie innovative come le marine.

Con circa 5 milioni di euro l’anno, l’Italia è al primo posto tra i Paesi mediterranei e al secondo in tutta Europa per finanziamenti pubblici all’energia dal mare, come spiega il primo rapporto del progetto europeo OceanSET 2020, che ha analizzato investimenti e sviluppo tecnologico di 11 Paesi europei.

Proprio in questo contesto, Seares , per restare al passo con le tendenze globali nello sviluppo dell’industria marittima, ha unito le forze con Zerynth per l’implementazione di tecnologie interconnesse e a basso impatto ambientale. In soli 6 mesi, Il team di Zerynth ha aiutato l’azienda a rendere smart il Seadamp Plus , un sistema di ormeggio intelligente abilitato per l’IoT in grado di catturare la potenza cinetica delle onde e trasformarla in elettricità – senza dover utilizzare fonti energetiche altamente inquinanti – e in grado di monitorare e fornire i dati delle imbarcazioni in tempo reale.

Il sistema Seadamp Plus, costruito utilizzando un modulo direttamente connesso al cloud, include generatori da 12 o 24 VDC con magneti al neodimio, un controller intelligente che mantiene le batterie continuamente cariche. Il sistema include uno strumento di analisi che permette di estrarre, analizzare i parametri di funzionamento dell’imbarcazione a distanza (la tensione delle batterie, l’importo totale di energia recuperata e la potenza) e inviarli al cloud, garantendo così una gestione completamente da remoto con elevati standard di sicurezza. La dashboard presente, inoltre, genera automaticamente report e monitora i valori selezionati permettendo all’algoritmo di calcolare in tempo reale le effettive prestazioni del sistema.

Seadamp Plus è un sistema facile da installare, silenzioso ed ecologico. Tutti i materiali utilizzati, infatti, sono completamente riutilizzabili e a basso impatto ambientale: gli oli idraulici sono biodegradabili, non tossici e provenienti da fonti rinnovabili, mentre gli acciai inossidabili resistono alla corrosione garantendo una maggiore durata.

“Lavorando con Zerynth abbiamo rilasciato nuove soluzioni raggiungendo una significativa crescita aziendale”, spiega Giorgio Cucè, Co-Fondatore e Amministratore Delegato di Seares Srl. “La progettazione di un processo di implementazione dell’IoT è stata sviluppata in modo efficiente con tutte le caratteristiche meccaniche ed elettroniche di cui avevamo bisogno, e ci permette di sviluppare e testare tutti i nostri componenti fin dalle fasi di prototipazione in modo da poter ottenere i migliori risultati”.

“La collaborazione con Seares dimostra le grandi possibilità offerte dalla tecnologia e dall’Internet of Things a seconda del settore in cui vengono applicate”, sottolinea Gabriele Montelisciani, CEO di Zerynth. “Il nostro obiettivo è quello di semplificare le attività delle aziende che sempre più cercano non soltanto di ottimizzare i loro processi ma anche di renderli a basso impatto ambientale”.