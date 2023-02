I turisti che decidono di organizzare una vacanza in montagna hanno adesso a disposizione una nuova app dotata di Intelligenza Artificiale che indica il percorso più adatto da seguire.

Ottime notizie per il turismo montano italiano: Skipass Panorama Turismo, l’osservatorio italiano del turismo montano di JFC, ha preannunciano una stagione estremamente positiva con una previsione di fatturato delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere pari a 4 miliardi e 218 milioni di euro. Oltre 162mila famiglie italiane, per la prima volta, vivranno un’esperienza di una vacanza in montagna, mentre oltre 3 milioni si appresteranno più in generale a cimentarsi in un’attività outdoor in quota.

L’Intelligenza Artificiale di Mountain Maps rende più sicura la vacanza in montagna

Avventurarsi in luoghi poco conosciuti, soprattutto se montuosi, potrebbe essere una pratica che comporta dei rischi dal punto di vista dell’orientamento e della posizione se non si conosce bene il territorio ed intende pianificare un’escursione in montagna. Almeno 1 volta su 3 le persone in vacanza in montagna hanno dubbi sull’itinerario e hanno paura di perdersi. 1 turista su 2 in montagna si è perso e non è stato contento della soluzione che ha utilizzato per rimettersi sul percorso. Dati che giungono dall’indagine svolta su turisti che frequentano le località turistiche trentine dalla startup innovativa trentina Mountain Maps, che ha dato vita ad un’app e piattaforma innovativa scaricabile da Google Play e App Store che, attraverso algoritmi di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Big Data, migliora l’esperienza complessiva dei fruitori della montagna rendendola un luogo accessibile.

Madonna di Campiglio Ski Area sceglie Mountain Maps

Per ottimizzare, facilitare e rendere più accessibile l’esperienza turistica nel territorio e promuovere la piattaforma, la startup trentina ha siglato una partnership con Madonna di Campiglio Ski Area, la più grande area sciabile del Trentino nel cuore delle Dolomiti di Brenta.

“Siamo felici di poter collaborare con una realtà come Madonna di Campiglio Ski Area perchè ci permetterà di studiare nel dettaglio il comportamento dei visitatori della montagna e quindi di poter migliorare la fruibilità dei servizi offrendo una vacanza in montagna sempre più personalizzata e cucita ad hoc”, afferma Denny, CEO di Mountain Maps.

Dall’amore per la montagna di 5 trentini, l’app che permette di visitare ogni angolo delle località montane senza il rischio di perdersi

Mountain Maps permette ai turisti di arrivare in posti che credevano irraggiungibili, guidandoli passo dopo passo nel tragitto scelto. La piattaforma infatti permette una completa personalizzazione dell’itinerario con possibilità di scegliere in base alle stagioni, in estate per esempio in base alla tipologia di terreno, esposizione, accesso con passeggino o carrozzina ed in inverno alla difficoltà delle piste.

Fondata da 5 trentini doc, Denny Calovi, Paolo Rota, Mattia Fravezzi, Antonio Sciarretta e Renato Nerini provenienti da ambienti diversi, ma con una passione comune: l’amore per il proprio territorio e per la montagna. “Proprio da queste premesse è nata l’idea di dar vita al primo navigatore specifico per la montagna”, raccontano i 5 co-founder. “Mountain Maps vuole permettere a tutti, anche i meno esperti, di godere a pieno della montagna e dei servizi collegati. Nasce per dare la possibilità ai turisti e visitatori delle località montane di visitare ogni angolo delle montagne che ci circondano senza rischiare di perdersi in qualsiasi modo ed in qualsiasi stagione dell’anno”.

Le sfide future di Mountain Maps

Il team è al lavoro per implementare nuove funzionalità della piattaforma e tra gli obiettivi futuri vi è quello di consolidarsi sul territorio nazionale, crescere nell’arco alpino e nei prossimi 3 anni puntare al mercato estero e far conoscere la startup oltreconfine.

“Il nostro traguardo”, affermano i 5 co-founder di Mountain Maps, “è quello di riuscire a promuovere la nostra app in Italia per permettere ad i turisti di muoversi in tranquillità in tutti i territori montani del Belpaese ed al contempo, siamo al lavoro per offrire maggiori funzionalità per migliorare l’offerta e renderla più accessibile, da cui a 3 anni vorremmo puntare anche ai mercati esteri quali Svizzera, Francia ed Austria”.