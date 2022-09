Il nuovo servizio di preconvalida dei pagamenti di SWIFT permette di eliminare gli attriti e agevolare le transazioni internazionali istantanee.

Nell’ambito della propria ambiziosa strategia per transazioni istantanee e senza attriti, SWIFT annuncia una nuova funzionalità che utilizza i dati storici globali sui flussi di pagamento internazionali per prevedere potenziali problemi prima dell’invio di nuovi pagamenti cross-border.

Il nuovo servizio analizza i flussi storici transitati sulla rete SWIFT per identificare i conti che sono stati accreditati con successo e utilizza tali informazioni per individuare potenziali errori nei dati sui beneficiari, che sono la causa più comune di ritardo nelle transazioni internazionali. Questa verifica centralizzata, basata su dati aggregati e anonimi provenienti da nove miliardi di transazioni tra quattro miliardi di conti ogni anno, garantisce un livello di informazione a cui nessun istituto finanziario può accedere in autonomia. Inoltre, fornisce la certezza in tempo reale che un pagamento andrà a buon fine, indipendentemente dal fatto che le parti, o le banche coinvolte in una transazione, abbiano effettuato scambi di denaro tra loro in passato.

“Pensate a questo come a un ultimo controllo preliminare”, ha dichiarato Thomas Zschach, Chief Innovation Officer di SWIFT. “Quando qualcuno vuole effettuare un pagamento internazionale, siamo in grado di prevedere istantaneamente la probabilità di successo in base al fatto che il conto sia stato accreditato in passato e, quindi, di fornire queste informazioni direttamente al cliente in modo che possa correggere eventuali errori o refusi prima ancora che il pagamento venga istruito. Siamo in grado di fare ciò grazie alla prospettiva unica che SWIFT ha al centro della comunità finanziaria mondiale e al nostro impegno strategico di rendere i pagamenti internazionali altrettanto fluidi e veloci che quelli domestici”.

La nuova funzionalità è un’estensione del servizio SWIFT payment Pre-validation ed è disponibile per le banche tramite un’API, il che significa che i loro clienti possono immediatamente trarre vantaggio dall’invio e dalla ricezione di pagamenti internazionali in tutto il mondo in maniera ancora più rapida.

Questo segna un altro importante passo in avanti nell’evoluzione della piattaforma SWIFT per consentire alle banche di farsi promotrici di una nuova era costituita da transazioni internazionali istantanee, prive di attrito e interoperabili, per creare nuovo valore per i propri clienti.

Nell’ambito di questo impegno, SWIFT sta anche ampliando in modo significativo le proprie capacità in aree quali i pagamenti di basso importo attraverso SWIFT Go e sta collaborando con gli operatori del settore per esplorare le capacità e il potenziale utilizzo di CBDC (central bank digital currency), tokenizzazione e IA.

Vijay Lulla, Director, Payments Products, HSBC ha dichiarato: “HSBC è stato un pioniere nell’adozione del servizio di preconvalida dei pagamenti di SWIFT e lo considera un passo importante per eliminare gli attriti nei pagamenti internazionali, grazie alla possibilità di individuare e prevenire eventuali problemi prima che la transazione sia completata. Questo fornisce ai nostri clienti una soluzione che aiuta a minimizzare il rischio di ritardi nei pagamenti, il che significa che possono operare in modo più efficiente e rapido”.