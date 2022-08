Per proteggere il business, soprattutto con l’affermarsi dello smart working, è necessario implementare delle strategie di cybersecurity anche nelle PMI.

CWS Digital Solutions, system integrator e software house nella digitalizzazione, attiva nell’IT da oltre 35 anni, per quanto riguarda la cyber security e golden partner SOPHOS, si è specializzata nell’assistenza di cybersecurity alle PMI con clienti sia italiani sia internazionali, con varie sedi nel mondo.

Il Responsabile del dipartimento, Fabrizio Bottino, lancia un allarme:

“Il recente sondaggio di Sophos su 5600 IT manager che lavorano in organizzazioni di medie dimensioni in 31 Paesi, ha rilevato che gli attacchi dal 2021 al 2022 sono quasi raddoppiati, sono sempre più problematici e comportano un maggiore onere finanziario e operativo per le imprese vittime. Inoltre, se, come si prevede, entro il 2023 la maggioranza dei dati sarà generata da chi lavora da casa, questo comporterà un rischio in più per la cyber security delle imprese, come è emerso durante la pandemia, man mano che si è sviluppato lo smart working. A fronte di questi scenari, noi rileviamo che nelle PMI italiane manca ancora un’adeguata sensibilità a tali emergenze”.

CWS, in base alla esperienza maturata offrendo servizi di vulnerability assessment e di penetration testing, ha compilato una sorta di decalogo per guidare le aziende a una corretta strategia di cybersecurity e prevenzione nelle PMI, specie in caso venga adottato lo smart working, al fine di assicurarsi contro ransomware, fughe di dati o altri attacchi informatici, con conseguente fermo attività, perdita di dati e pagamento di riscatti.

Ecco 10 consigli pratici di cybersecurity nelle PMI: