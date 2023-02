Continua la politica di acquisizioni di smeup, leader nel panorama informatico italiano. Firmata la lettera di intenti per l’ingresso in Wise di Bergamo, azienda specializzata in logistica di fabbrica e digitalizzazione dei processi industriali.

smeup annuncia la firma di una lettera di intenti (LOI) per l’acquisizione di una quota del 30% del capitale di Wise Ingegneria e Soluzioni Software S.r.l., con opzione all’acquisto di un’ulteriore quota fino al controllo.

La LOI prevede la realizzazione di una partnership tecnica, commerciale e industriale volta all’integrazione di competenze nel mondo della produzione, della logistica di fabbrica e magazzini automatici.

Una sinergia che porterà Wise ad avere un nuovo importante soggetto al suo fianco per incrementare le proprie proposte e competenze: dando seguito alla LOI smeup entra infatti nel capitale sociale di Wise aderendo al suo piano industriale, con l’obiettivo di una crescita reciproca sul territorio, sui prodotti e sulla ricerca di nuove soluzioni adatte al mercato. L’accordo fornirà ai clienti delle due aziende un offering ancora più variegato e arricchito delle reciproche competenze sviluppate in anni di esperienza con aziende di settori differenti.



Wise nasce da un un team di ingegneri e tecnici software e di automazione esperti in ambito logistico e tecnologie digitali, un’esperienza unica di integrazione di diverse competenze finalizzate al miglioramento continuo dei processi operativi industriali.

smeup, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 15 sedi nel nord e centro Italia, con 518 collaboratori e 2600 clienti in Italia e nel mondo, rafforza così l'offerta di soluzioni applicative dedicate ad un settore di primaria importanza nel mercato. L' operazione porta l'azienda dell'ICT a consolidare il suo offering per aziende di medie e grandi dimensioni nel mercato ERP, integrando le proprie competenze con quelle di Wise.

La scelta dell’accelerazione alla crescita esterna passando per progetti industriali di lungo termine è la strategia che ha contribuito negli anni, e continuerà a farlo nei prossimi esercizi, allo sviluppo sostenibile delle performance di business aziendali.

“L’ingresso nel gruppo di Wise è per smeup un’operazione molto rilevante che integra quelle realizzate negli scorsi anni, finalizzate a dare sempre più spazio a tematiche di sviluppo specifiche e verticali, in questo caso quello dell’intralogistica. L’unione delle competenze e la fusione delle metodologie tra smeup e Wise ci offre la possibilità di porci sul mercato con più forza e capacità di esecuzione. Questa logica è esattamente in linea con la vision smeup basata sul concetto di “aggregazione delle intelligenze” per valorizzare il know-how e i processi tipici delle aziende e delle loro persone, utilizzando le potenzialità delle tecnologie. Lavorare con i professionisti di Wise sarà per smeup un grande valore aggiunto che andrà ad arricchire il nostro know how proprio in quest’ottica.” – ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente smeup.

Con 68 milioni di euro di ricavi nel 2021, in continua crescita, smeup intende essere leader nel mondo delle soluzioni applicative per le imprese, grazie anche alle competenze consolidate di Wise. Con l’acquisizione dell’azienda bergamasca, infatti, smeup punta a sviluppare nuove sinergie rafforzando la sua proposta nell’ambito dell’intralogistica.

“Siamo molto felici e stimolati da questa nuova sfida che porta Wise, già in forte crescita con le proprie soluzioni, a far parte di un gruppo solido e presente sul mercato nazionale e internazionale. Riteniamo che sia il momento giusto per consolidare la nostra presenza sul mercato in un contesto strutturato e organizzato dove le possibilità di concentrarsi sul business aumentano ulteriormente. Proprio per questo continueremo ad operare in prima persona per favorire il processo di integrazione tra le nostre realtà! – dichiarano Alessandro Pesenti, Amministratore unico e Franco Melzi, Direttore Commerciale di Wise.

A garanzia di continuità per le risorse, i clienti e per il mercato, il management di Wise manterrà le attuali mansioni direttive e operative e rimarranno invariati anche i ruoli di tutti i collaboratori.