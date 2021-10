La partnership tra le due società nasce per sostenere il processo di sviluppo delle valute digitali delle banche centrali per modernizzare il sistema monetario.

Indra, società di tecnologia e consulenza, e eCurrency, società specializzata nella tecnologia per la valuta digitale delle Banche Centrali, annunciano una partnership per fornire soluzioni end-to-end per le creazione di valute digitali delle banche centrali, note come CBDC (Central Bank Digital Currencies).

eCurrency e Minsait Payments, società del gruppo Indra specializzata nel business dei pagamenti, hanno stretto una partnership per offrire soluzioni e servizi per guidare la crescita delle CBDC e dei loro ecosistemi.

Le banche centrali di tutto il mondo stanno studiando e testando la valuta digitale per molteplici scopi, tra i quali garantire la stabilità e l’inclusione finanziaria, effettuare attività di prevenzione delle frodi, oltre ad efficientare e modernizzare l’intero sistema monetario. Le valute digitali delle banche centrali garantiscono medesimi livelli di fiducia e di accesso al pubblico di una analoga moneta fisica.

La partnership tra eCurrency e Minsait Payments sosterrà attivamente il processo e offrirà soluzioni end-to-end, supportando l’intero processo dall’analisi fino all’implementazione ed emissione di valute digitali delle banche centrali dotate dei più avanzati meccanismi di sicurezza. La partnership farà leva sull’esperienza maturata da entrambe le aziende nel settore e l’impegno profuso negli anni lavorando di concerto con banche centrali e regolatori.

eCurrency è stata la prima soluzione di CBDC consentendo alle banche centrali di emettere strumenti digitali sicuri al portatore grazie alla tecnologia Digital Currency Symmetric Cryptography (DSC3). Ne supporta la distribuzione su scala attraverso gli ecosistemi bancari e di tecnologia finanziaria esistenti.

“Siamo lieti di formare questa partnership con Indra che ci consentirà di fornire una soluzione end-to-end per la creazione di valute digitali delle banche centrali e, di conseguenza, per una vera inclusione finanziaria”, ha detto Jonathan Dharmapalan, CEO di eCurrency.

Minsait Payments si è imposta sul mercato dei pagamenti con un track record nell’offerta di soluzioni di digital payments. Offre un’ampia gamma di tecnologie, prodotti e servizi (tokenizzazione, cybersecurity, etc.) per operatori finanziari, comprese le banche centrali e le autorità di regolamentazione. Attraverso il gruppo Indra, impiega svariate risorse a supporto delle principali istituzioni finanziarie e dei relativi piani di trasformazione ed evoluzione digitale.

“Siamo orgogliosi di aver stretto una partnership con eCurrency, importante fornitore di piattaforme tecnologiche per il mercato CBDC. Attraverso questa alleanza con eCurrency miglioreremo la soluzione disponibile in commercio per digitalizzare i depositi di denaro fisico con le valute digitali delle banche centrali”, ha detto Alvaro de Salas, Direttore Strategia e Innovazione dei Servizi Finanziari di Minsait.