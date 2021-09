Per il secondo anno consecutivo LinkedIn presenta la classifica Top Startups Italia e premia l’innovazione e la resilienza di 10 startup italiane.

Il grande social network professionale LinkedIn, pubblica per il secondo anno consecutivo la sua lista Top Startups Italia 2021, che classifica le 10 migliori startup italiane.

Top Startups di LinkedIn è una classifica annuale delle startup emergenti per le quali lavorare, creata dal team di LinkedIn Notizie e basata sui dati LinkedIn, che classificano le startup prendendo in considerazione quattro criteri: la crescita della forza lavoro di queste aziende, le interazioni degli utenti con le aziende e i loro dipendenti, l’interesse delle persone in cerca di impiego in queste startup e la loro capacità di attrarre talenti.

La classifica Top Startups Italia di quest’anno offre un quadro realistico di come la situazione economica attuale e le nuove modalità di vivere il “new normal” imposto dalla pandemia siano state un boost per quelle startup che si sono caratterizzate non solo per innovazione e resilienza, ma anche per la capacità di rispondere alle necessità di una nuova quotidianità che tocca tutti i diversi aspetti della vita di ciascuno di noi.

La lista delle migliori startup italiane del 2021 di LinkedIn include 10 aziende emergenti attive in diversi settori e ambiti di specializzazione, che hanno come comune denominatore oltre alla forte connotazione innovativa, la volontà di agevolare la vita dei consumatori attraverso un’ampia offerta di prodotti, soluzioni e servizi.

Al primo posto della Top Startups Italia 2021 si classifica Banca AideXa. Fondata proprio durante il periodo pandemico, è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata a PMI e partite IVA ad aver ottenuto la licenza bancaria. Si pone come obiettivo quello di facilitare la vita degli imprenditori accompagnandoli nello sviluppo dei loro progetti e delle loro aziende: semplificare il loro lavoro, sfruttando le nuove tecnologie e le grandissime opportunità offerte dal digitale.

Al secondo posto, c’è Poke House, brand conosciuto nel mondo che vende il piatto tipico della cucina hawaiana. Con un modello di business dalla forte componente digitale, e avvalendosi di una piattaforma CRM proprietaria, ha ottenuto un grande successo sui principali mercati dell’out-of-home.

Casavo, instant buyer immobiliare nata a Milano nel 2017, si posiziona sul terzo gradino della Top Startups Italia seguita, in quarta posizione, da BOOM, startup che offre servizi innovativi nel campo della fotografia commerciale.

Restando in ambito food, al sesto posto della Top Startups Italia si posiziona I Love Poke. Nata nel 2017 da una giovane ricercatrice newyorkese interessata al benessere del corpo e prima realtà a introdurre il poke come concetto di “fast-food sano”. Il 2020 è stato l’anno del boom per il poke, l’ottavo cibo più ordinato in delivery nel nostro Paese, con una crescita del 133% rispetto all’anno precedente.

Si posiziona al settimo posto Scalapay, startup fintech che ha sviluppato una soluzione di pagamento per terze parti che consente ai clienti, online e offline, di acquistare subito e pagare dopo (Buy Now Pay Later).

La startup che garantisce da anni la consegna a casa della spesa in diversi supermercati d’Italia e che si aggiudica l’ottava posizione della Top Startups Italia è Everli (già Supermercato 24), seguita da Milkman, giovane realtà tecnologica operante nel settore della logistica e della supply chain.

A chiudere la Top Startups Italia 2021 è La DoubleJ, innovativo shoppable magazine dedicato al vintage, che racconta le icone milanesi dello stile. Un mondo da scoprire tramite editoriali, shooting e news. Sul sito si possono trovare abiti vintage autentici degli anni ’60, ’70, ’80, ’90, ’00, gioielli e accessori e ora anche la nuova collezione di abiti originali. L’azienda ha recentemente aperto il suo primo store monomarca a Milano.

La lista Top Startups Italia è basata sull’analisi dei dati provenienti da milioni di attività che avvengono sulla piattaforma LinkedIn, tra le quali le ricerche di lavoro e le visualizzazioni delle pagine aziendali, svolte dagli oltre 774 milioni di membri di LinkedIn in tutto il mondo, tra i quali si contano oltre 15 milioni di professionisti italiani.

Lista Top Startups Italia 2021

“La classifica Top Startups Italia di quest’anno conferma da un lato la forte carica di innovazione tecnologica che caratterizza diverse tra le principali startup italiane, dall’altro evidenzia come queste rispondano in modo efficace ad alcune delle nuove esigenze dettate dal ‘new normal’ imposto dalla pandemia, che ha rimesso in discussione il nostro modo di lavorare e di vivere. Si tratta di realtà italiane che, da un momento difficile, hanno saputo cogliere nuove opportunità per sviluppare il proprio business e a conferma di ciò, troviamo nella nostra lista 2021 alcune interessanti realtà già premiate lo scorso anno. Ma la classifica rappresenta anche un utile riferimento per chi sta cercando lavoro e vuole conoscere realtà dinamiche e in crescita che sono alla ricerca di talenti con i quali rafforzare i propri team”, spiega Michele Pierri, News Editor di LinkedIn Notizie Italia.

“Siamo onorati di avere ricevuto questo importante premio da LinkedIn. E’ un riconoscimento dell’impegno che La Squadra Aidexa mette tutti i giorni per aiutare le imprese con prodotti bancari semplici, veloci e trasparenti. L’idea di Banca AideXa è nata poco più di un anno fa ed ha raccolto oltre 47 milioni di euro, record in Europa. Oggi, a tre mesi dall’ottenimento della licenza bancaria, il nostro progetto cresce in maniera significativa, sia con nuove idee e servizi sia con persone e competenze: contiamo infatti di arrivare a 100 assunzioni entro il 2022 (un piano di recruitment importante su competenze digitali e bancarie che ci consentiranno di realizzare nuovi prodotti e servizi innovativi per gli imprenditori, mantenendo un alto livello di servizio e attenzione al cliente). Anche per rispondere alle esigenze di un team in continua crescita è stata aperta la nuova sede di Banca AideXa a Milano, Casa X. Siamo nati come banca digitale ma siamo presenti sul territorio nazionale con i nostri partner perché la vicinanza a chi fa impresa è un elemento fondante del nostro approccio. A breve introdurremo nuove proposte – oltre al finanziamento a breve X Instant senza garanzie già operativo – che arricchiranno la nostra gamma di servizi come un finanziamento garantito a medio termine”, commenta così il primo posto della Top Startups Italia Federico Sforza, CEO Banca AideXa.