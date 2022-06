La dodicesima edizione del Lifebility Award è stata dedicata a due delle mission del PNRR: salute e transizione ecologica.

Anche per il 2022, l’associazione Lifebility dei Lions ha realizzato il Lifebility Award, la premiazione in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nella sede di via Meravigli.

Tra i partecipanti, il saluto di: Enzo Taranto, Presidente Associazione Lifebility, Stefano Bolognini, Assessore Regione Lombardia, Luca Bertoni, Consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Il concorso che da 12 anni si dà l’obiettivo di trovare idee e progetti fortemente innovativi che possano servire alla soluzione di problemi nella nostra società. La parola d’ordine è da sempre “etica”, requisito fondamentale per proporre progetti che abbiano uno sguardo rivolto sul presente e sul futuro, e sulle criticità che ostacolano la nostra società.

Con questo premio si promuove una visione etica, che possa essere metabolizzata dai giovani ed utilizzata anche in futuro. Il Lifebility Award 2022 ha dato visibilità a progetti in grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili i servizi pubblici e privati della comunità in relazione all’emergenza della pandemia da Covid-19. Il tutto a costi che siano “sostenibili”.

Un concorso dedicato a 2 delle 6 mission del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza (PNRR). Come per il 2021, si continua quindi sul filone della salute mentre la seconda mission riguarda invece il tema della transizione ecologica.

I 5 vincitori selezionati dalla Commissione di Selezione Finale della dodicesima edizione di Lifebility Award sono: