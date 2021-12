Sono orientate a settori diversi le migliori startup italiane che parteciperanno al Consumer Electronics Show di Las Vegas dal 5 all’8 gennaio.

ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ospiterà anche quest’anno l’evento annuale di networking al Consumer Electronics Show di Las Vegas, una delle più importanti manifestazioni al mondo dedicate all’innovazione tecnologica, con una selezione di 43 migliori startup italiane, in programma dal 5 all’8 gennaio.

Le 5 macroaree da cui provengono le migliori startup italiane selezionate, sono campi di forte interesse per la nostra economia, la società e la cultura: Smart Home-Smart Cities e Entertainment, 5G e IoT, Health & Wellness, AI e Robotics e Sport e Tech. Alcune di queste imprese innovative partecipano per la prima volta alla manifestazione di Las Vegas ma non mancano realtà che hanno già avuto modo di esporre la loro visione all’Eureka Park.

L’Italia è famosa in tutto il mondo per ingegno e creatività, è ai primi posti in Europa con i risultati raggiunti sulle smart cities e numerosi sono i casi di successo che hanno contribuito a portare il Paese ai vertici mondiali nella ricerca applicata, nel digitale e nello sport, accelerando di fatto la rinascita del Made in Italy. Il CES 2022 rappresenta per le migliori startup italiane selezionate dall’Agenzia ICE la possibilità di presentare prodotti e servizi commercialmente validi con il maggior potenziale di impatto sociale ed economico.

Smart Home, Smart Cities e Entertainment

Sono 18 le migliori startup italiane selezionate da ICE nel settore attive nell’ecosistema Smart City/Smart Home, che puntano a migliorare la qualità della vita delle persone, ad aumentare la competitività delle città e delle aziende smart e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici globali.

L’Italia si colloca ai primi posti in Europa con smart city come Torino, Milano e Bologna che rappresentano un laboratorio vivente per il settore, fornendo un sistema di infrastrutture fisiche, tecnologiche, relazioni e know-how per sperimentare, e poi scalare, le innovazioni proposte: qui le aziende possono co-sviluppare e testare i loro nuovi prodotti e soluzioni, grazie alla connettività 5G, IoT, robotica collaborativa e intelligenza artificiale.

5G e IoT

Nei settori 5G e IoT sono 7 le migliori startup italiane, piccole e medie imprese innovative che possono contribuire a creare mercati guida. L’Unione Europea ha messo a disposizione un impressionante pacchetto di incentivi per combattere la crisi economica derivante dalla pandemia COVID-19, con un budget totale di 750 miliardi di euro. Il 20% di questo importo è destinato agli investimenti digitali, fornendo un’opportunità unica per accelerare la trasformazione digitale della nostra società. Gli investimenti in fibra e in infrastrutture 5G sono stati identificati come un’area di punta in questo contesto.

Health & Wellness

Sono 4 le migliori startup italiane di Healthcare che saranno presenti all’Eureka Park, piccole e medie imprese innovative che si connettono con organizzazioni di livello mondiale provenienti dai tre mondi del business, della ricerca e dell’istruzione. È quello che l’Agenzia ICE definisce “il triangolo della conoscenza” perché è il luogo in cui prendono forma le idee che cambiano la salute e la vita delle persone.

AI e Robotics

Sono 10 le migliori startup italiane operanti nei settori AI e Robotics. Alcuni tipi di intelligenza artificiale esistono da più di 50 anni, ma i progressi nella potenza dei computer, la disponibilità di enormi quantità di dati e lo sviluppo di nuovi algoritmi hanno portato a grandi balzi in avanti nella tecnologia negli ultimi anni. Tutto questo offre un immenso potenziale in termini di applicazioni in settori come la salute, i trasporti, l’energia, l’agricoltura, il turismo o la sicurezza informatica. La robotica e l’Intelligenza Artificiale produrranno una nuova generazione di dispositivi intelligenti in grado di interagire con le persone e con l’ambiente.

Sports Tech

Lo sport italiano è ai vertici mondiali con tutti i recenti sbalorditivi successi che hanno di fatto accelerato la rinascita del Made in Italy. È fondamentale per il settore stare al passo con l’innovazione e la tecnologia, i veri driver di successo alla base dello sport, soprattutto in termini di salute e benessere. L’evoluzione dell’ecosistema sportivo italiano può beneficiare fortemente della sinergia e della collaborazione con le partnership internazionali. Il trasferimento di know-how e l’acquisizione di tecnologie innovative permette di allinearsi all’evoluzione digitale globale, anche nello Sports Tech. Le 4 migliori startup italiane di questo settore presenteranno le loro innovative soluzioni nella Tecnologia dello Sport.