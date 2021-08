Servizi di connettività per le aree pubbliche comunali con soluzioni all’avanguardia

La gestione digitale di infrastrutture urbane di Livorno e del monitoraggio della qualità dell’aria a Latina sarà realizzata grazie alla rete LoRaWAN di Unidata. L’azienda romana, operatore leader nel settore delle telecomunicazioni, è stata scelta infatti da ENGIE, gruppo energetico mondiale con l’ambizione di accelerare un’economia carbon neutral, per fornire la connettività LoRaWAN nelle soluzioni Smart City delle due città. In particolare, nell’ambito del progetto europeo UPPER a Latina che sperimenta parchi produttivi urbani dedicati alla co-produzione di soluzioni basate sulla natura, ENGIE gestisce i flussi di dati di 8 stazioni meteo di monitoraggio della qualità dell’aria di cui Unidata ne assicura la comunicazione fra i 16 sensori IoT installati e la piattaforma di supervisione..

Nella città di Livorno è invece stata realizzata una rete totalmente nuova, attraverso la collaborazione tra ENGIE e Unidata, sfruttando i siti messi a disposizione dal Comune, in particolare per il monitoraggio della qualità dell’aria e la gestione di sensori per la sosta. Nella città toscana diversi sono stati i servizi messi a punto, di cui 6 telecamere multispace e più di 320 sensori mono space per individuare gli stalli liberi; Livorno, prima Smart City italiana a implementare questo sistema, sta diventando un modello green all’avanguardia.

“Noi di Unidata – sottolinea Marcello Marino, IoT Business Development Manager di Unidata – siamo estremamente soddisfatti per la collaborazione avviata con ENGIE che ha visto in concreto l’infrastruttura di rete LoRaWAN(R) di Unidata come soluzione di qualità nei progetti Smart City sviluppati da ENGIE nelle città di Livorno e Latina. E siamo particolarmente orgogliosi degli apprezzamenti professionali ricevuti per la qualità del servizio offerto”.