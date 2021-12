L’agenzia Imille si è occupata della realizzazione, della progettazione e dello sviluppo del nuovo sito Barilla.

È online il nuovo sito Barilla, un ambiente digitale completamente rinnovato che mette al centro i prodotti e le persone che definiscono e raccontano il mondo Barilla: pasta, sughi e prodotti da forno conosciuti in Italia e in tutto il mondo, ma anche le attività, l’impegno e la passione di oltre 8000 persone che ogni giorno lavorano nel Gruppo.

“Chi entra nel nuovo sito Barilla entra nella nostra casa”, ha dichiarato Francesco Giliotti, Chief Communication & External Relations Officer di Barilla Group. “Vogliamo che i nostri visitatori si sentano accolti e trovino facilmente contenuti interessanti e rilevanti sulla nostra azienda. Soprattutto, vogliamo mostrare loro chi siamo e cosa facciamo, dare un assaggio dei nostri prodotti, mettendo le nostre storie e le nostre persone al centro dello storytelling. Crediamo fortemente che il nuovo sito web del Gruppo Barilla sarà una leva fondamentale per il sostegno e la crescita reputazionale dell’azienda, grazie al contributo di tutte le marche e Regioni e, soprattutto, di tutte le persone che compongono la nostra grande famiglia nel mondo”.

Progettato e realizzato dall’agenzia Imille, questo nuovo sito Barilla, rappresenta un punto di contatto e interazione con cui l’azienda di Parma si racconta al mondo si caratterizza per il minimalismo delle linee grafiche e la grande ricchezza di contenuti, resi facilmente fruibili per i visitatori grazie al menù di navigazione libera e ai filtri di ricerca. La ricchezza di contenuti multimediali, come foto e video, favorisce una narrazione più comprensibile e immediata anche dal punto di vista visivo.

“Il nuovo sito Barilla è stato progettato analizzando attentamente i comportamenti e le esigenze delle differenti audience: partner istituzionali, persone interessate a lavorare nel Gruppo e i media”, ha dichiarato Paolo Pascolo, CEO di Imille. “Il sito vuole essere una risposta a queste categorie e alle loro curiosità sul Gruppo Barilla e sui tanti brand che ne fanno parte. Imille ha cercato di dare un volto armonico e piacevole ai contenuti del Gruppo, provando a trasferire i valori che l’azienda propone in Italia e nel mondo”.

L’aggiornamento dei contenuti del nuovo sito Barilla è costante, con l’obiettivo di raccontare in modo puntuale come l’azienda intende il suo ruolo nel mondo e il suo percorso decennale sulla sostenibilità. Nella sezione Risultati, con l’ausilio di infografiche, sono stati messi in evidenza i principali numeri che riguardano il benessere delle persone, la filiera sostenibile e le persone Barilla.

Nella homepage del nuovo sito Barilla vengono poste in primo piano le Storie, che mettono in evidenza gli ultimi progetti e iniziative realizzati dal Gruppo, tra innovazione, sostenibilità, impegno per le comunità e valorizzazione di diversità e inclusione, e confluiscono poi in una sezione dedicata, cuore pulsante del nuovo sito. Scorrendo, una serie di highlights rimanda in modo immediato alle sezioni principali del sito.

Chi siamo ripercorre le più importanti tappe storiche del Gruppo e dà spazio anche al prezioso Archivio Storico Barilla: un viaggio alle radici della storia del Gruppo, alla scoperta di messaggi senza tempo che ancora oggi ispirano il futuro dell’azienda.

A seguire, la sezione Impegno del nuovo sito Barilla racconta il modo di fare impresa e i valori che contraddistinguono l’azienda, nonché l’attenzione costante alla diversità e inclusione. Valori e impegni che tutte le Marche, a cui è dedicata una sezione apposita, condividono e contribuiscono a diffondere.

Infine, Sala Stampa è un punto di contatto destinato ai professionisti dell’informazione, mentre l’area Carriere, la più visitata, ha ora un posto di rilievo nel nuovo sito Barilla: al suo interno le informazioni su come avviene il processo di selezione, ma anche la rubrica “Incontra le nostre persone”, che dà voce alle testimonianze delle persone Barilla che raccontano il loro lavoro e l’ambiente che l’azienda è riuscita a creare negli anni: attento allo sviluppo personale e professionale di tutti, inclusivo e aperto alla diversità.

Il Team di Imille che ha seguito questo progetto è composto da Giorgio Ciapponi (Product Manager & Project Leader), Matteo Roversi (Brand Strategist), Simon Coe (Content Strategist), Elena Aquila (Brand Designer), Marco Angelini (Brand Designer), Irene Torresani (Brand Strategist), Amelia Rose (Copywriter), Andrea Corradi (Product & Service Design Director), Federica Scuri (Product & Service Designer), Ece Batur (Product & Service Designer), Davide Mariani (Product & Service Designer), Stefano Sirtori (Developer), Marco Gabbiani (Developer), Massimiliano Falcone (Developer).