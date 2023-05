Chi cerca di investire in piattaforme di criptovalute nelle fasi iniziali difficilmente troverà opzioni migliori di AltSignals e Launchpad XYZ. Entrambi i progetti offrono un’esperienza unica nel mondo del Web3: Launchpad XYZ (LPX) collega gli utenti a informazioni preziose e AltSignals (ASI) fornisce segnali di trading basati sull’intelligenza artificiale (AI). Quindi, quale progetto rappresenta l’opportunità […]

Chi cerca di investire in piattaforme di criptovalute nelle fasi iniziali difficilmente troverà opzioni migliori di AltSignals e Launchpad XYZ. Entrambi i progetti offrono un’esperienza unica nel mondo del Web3: Launchpad XYZ (LPX) collega gli utenti a informazioni preziose e AltSignals (ASI) fornisce segnali di trading basati sull’intelligenza artificiale (AI).

Quindi, quale progetto rappresenta l’opportunità migliore per chi cerca di investire in questi cripto token durante le fasi iniziali?

I segnali di trading alimentati dall’intelligenza artificiale potrebbero dare slancio ad AltSignals

La presale di AltSignals offre un’opportunità unica di investire in strumenti di trading di criptovalute a lungo termine. Il token ASI ha raccolto $761k finora durante il presale, a testimonianza del grande interesse che il progetto suscita per il suo originale protocollo di intelligenza artificiale.

AltSignals sta sviluppando un nuovo toolkit per il trading supportato dall’intelligenza artificiale chiamato ActualizeAI. Questo fornirà ai suoi utenti segnali di trading con un livello di accuratezza senza precedenti. Altrove nel Web3, anche Launchpad XYZ ha lanciato un presale di token nativi.

Quest’ultimo è un nuovo hub della community di Web3 che mostra le ultime novità sui mercati delle criptovalute. Il progetto ha lanciato il suo token nativo, LPX, durante un presale di criptovalute in cui sono stati raccolti oltre $250.000.

Nuovi progetti come AltSignals e Launchpad XYZ rappresentano opportunità promettenti per chi cerca di investire in piattaforme di criptovalute nelle loro fasi iniziali. Si prevede che entrambi i progetti avranno successo nei prossimi mesi e anni.

Cos’è Launchpad XYZ?

Launchpad XYZ offre una posizione centrale per accedere a una serie di cripto servizi sulla blockchain. I giocatori possono giocare a una selezione di titoli play-to-earn (P2E) direttamente attraverso Launchpad XYZ, che include semplici passatempi basati sui livelli che forniscono ricompense finanziarie attraverso il token LPX.

Launchpad XYZ è un’iniziativa decentralizzata e guidata dalla community. Gli utenti mantengono la piena custodia dei loro beni durante l’utilizzo dei vari servizi della piattaforma, che vanno oltre i giochi su blockchain per connettere gli utenti con alcune delle novità più interessanti del mondo del Web3.

LPX può raggiungere $0,50 nel 2025?

Al momento in cui scriviamo, il token LPX ha un valore di $0,0375. Questo salirà a $0,07 prima della fine del presale, con la fase attuale completa all’incirca per il 2%. In questo modo gli investitori hanno tutto il tempo di accedere al token prima che raggiunga i $0,04.

Gli analisti dei prezzi prevedono che il token LPX aumenterà di valore dopo il presale. Il progetto è un hub di community completo che mette in contatto gli utenti con alcune delle più valide versioni alfa del settore della blockchain, il che potrebbe essere interessante per molti utenti blockchain nel corso del tempo.

Che cos’è AltSignals?

AltSignals è una piattaforma di trading online con un tasso di precisione impressionante in termini di condivisione di segnali di trading. Il progetto è stato lanciato inizialmente nel 2017 e da allora ha servito oltre 50.000 utenti con segnali di trading redditizi e strumenti algoritmici ad alte prestazioni.

L’indicatore algoritmico proprietario della piattaforma, AltAlgo™, che è alla base della nuova AI, ha un tasso di precisione superiore al 60%. Di conseguenza, gli utenti che hanno utilizzato i suoi segnali di trading hanno visto rendimenti del 10.000% in 19 mensilità diverse per i Binance Futures, rendendo AltSignals un leader del settore nel trading algoritmico.

AltSignals sta sviluppando ActualizeAI, un nuovo stack di trading alimentato dall’intelligenza artificiale. ActualizeAI combina la modellazione predittiva con l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per portare le capacità di apprendimento automatico negli strumenti di trading della piattaforma.

ActualizeAI potenzierà AltSignals e ottimizzerà ulteriormente l’accuratezza e la frequenza dei segnali di trading condivisi con la community. JP Morgan ha recentemente rilevato che i trader considerano gli strumenti di trading basati sull’intelligenza artificiale come il futuro, e l’obiettivo principale di AltSignals è quello di fornire un kit di strumenti di trading di livello industriale per gli investitori in criptovalute.

Come funziona ASI?

Il token ASI fornisce l’accesso diretto ad ActualizeAI, attualmente in fase di progettazione come novità assoluta nel campo dei segnali di trading algoritmici. Inoltre, chi investe nella criptovaluta ASI durante le sue fasi iniziali può ottenere un numero maggiore di vantaggi detenendo 50.000 token ASI.

AltSignals sta sviluppando alcuni nuovi servizi DeFi per accompagnare il rilascio del token ASI. Questi includono lo staking, in cui i titolari possono guadagnare un rendimento passivo investendo in criptovalute, e il voto nelle proposte di governance del progetto AltSignals.

Il nuovo stack di trading ActualizeAI sarà supportato da un’esclusiva community di trading online chiamata AI Members Club. Gli utenti che si iscrivono al club possono accedere a promettenti opportunità di investimento in fase iniziale nei mercati delle criptovalute, compresi i presale e le vendite private di criptovalute emergenti.

L’AI Members Club ospiterà anche tornei di trading online in cui i vincitori potranno guadagnare importanti premi in criptovalute. Inoltre, i membri possono testare i nuovi sviluppi di AltSignals per ottenere un vantaggio nella gestione della volatilità dei mercati delle criptovalute.

ASI può raggiungere $1 nel 2025?

Gli analisti hanno sottolineato che il nuovo token ASI ha un’ampia utilità e un caso d’uso unico nel mondo del Web3. Di conseguenza, ActualizeAI è un prodotto interessante che potrebbe aiutare una grande quantità di utenti della blockchain a investire in criptovalute con profitto.

Il token ASI ha una tokenomics deflazionistica. Questo potrebbe far salire il prezzo dell’ASI nel tempo a causa della sua innata scarsità. Tuttavia, gli esperti hanno evidenziato che $0,75 è un’area critica di resistenza per l’ASI, che potrebbe potenzialmente superare la soglia di $1 durante il prossimo mercato rialzista delle criptovalute.

Investire in piattaforme di criptovalute durante le prime fasi di sviluppo: AltSignals o Launchpad XYZ?

Le opportunità di investimento in fase iniziale spesso producono rendimenti significativi per i progetti di successo. Sia AltSignals che Launchpad XYZ si stanno dimostrando promettenti durante i loro presale, ma AltSignals, in particolare, sta generando entusiasmo tra la community Web3.

L’originale protocollo AI di AltSignals offre ai suoi utenti segnali di trading estremamente precisi. Con lo sviluppo dell’innovativo stack di trading ActualizeAI, i segnali di trading che fornisce aumenteranno l’attuale impressionante accuratezza fino a un livello eccezionale di circa l’80%.

Il prezzo di ASI è attualmente pari a $0.015, il che offre agli investitori in fase iniziale un’opportunità unica di saltare a bordo prima dei previsti aumenti di prezzo futuri. Il token può essere acquistato sul sito web di AltSignals a questo livello di prezzo.

Puoi partecipare al presale della criptovaluta ASI qui.