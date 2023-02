Sono aperte fino al 3 marzo 2023 le iscrizioni per il nuovo Master di I Livello dell’Università degli Studi del Molise. 30 i posti disponibili.

Il settore ITC sta registrando un forte mismatch, del 47,8% con la precisione, tra domanda e offerta di figure professionali altamente specializzate. Per questo motivo, l’Università del Molise presenta un nuovo Master di I Livello per formare ed inserire nel mercato del lavoro nuovi “IT specialist”.

L’Università del Molise presenta il Master “Digital transformation: metodologie e tecnologie innovative”

L’Università degli Studi del Molise e Key Partner, digital integrator italiano, hanno istituito il nuovo Master Universitario di I Livello in “Digital transformation: metodologie e tecnologie innovative”, disponibile a partire dall’Anno Accademico 2022/23.

Il Master avrà la durata di un anno accademico e si concluderà ad aprile 2024. Le iscrizioni saranno aperte fino al 3 marzo 2023 e potranno iscriversi tutti gli studenti in possesso sia di una laurea dell’area informatica (ingegneria informatica, informatica), sia di una laurea in altre discipline con l’obiettivo di acquisire le competenze necessarie per lo sviluppo di sistemi software innovativi.

I dettagli del corso

I posti disponili per il Master sono 30. I primi 10 studenti nella graduatoria di merito saranno assegnatari di 10 borse di studio finanziate da Key Partner, a totale copertura della quota di partecipazione. Per altri 10 posti (dall’undicesima alla ventesima posizione) è prevista invece la copertura parziale della quota grazie ad un contributo versato dall’Ateneo stesso.

Il Master dell’Università del Molise ha una vocazione fortemente pratica con 1.500 ore di formazione, di cui 175 di attività in aula e 500 da svolgere all’interno dell’Hyperautomation Hub, sede di Termoli di Key Partner. Lo stage è finalizzato all’eventuale ingresso nell’azienda, in un processo di continuità tra percorso accademico e lavorativo, con lo scopo di creare e mantenere valore nel territorio.

Inoltre, i professionisti di Key Partner forniranno 40 ore di lezioni, con focus in ambito system integration e automation con l’utilizzo della Piattaforma Low-Code Appian.