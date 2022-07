Con il contributo di esperti del settore della trasformazione di rete, il nuovo gruppo porta una vasta gamma di competenze su cloud, hyperscale, sicurezza e networking.

Netskope, specialista di Security Service Edge (SSE) e Zero Trust, annuncia la formazione di Netskope Network Visionaries, un nuovo gruppo di advisor focalizzato sul ruolo fondamentale che la trasformazione di rete riveste nell’evoluzione di applicazioni, dati e sicurezza, in un’era in cui le aziende moderne adottano il lavoro ibrido. I membri iniziali del gruppo includono i noti veterani del settore Elaine Feeney e Alan Hannan, che lavoreranno a stretto contatto con Netskope e i propri clienti su investimenti in reti e infrastrutture richiesti sia in ottica on-premise che in ottica cloud per supportare i requisiti di un’architettura Secure Access Service Edge (SASE).

Le aziende stanno adottando rapidamente il paradigma SASE e applicano i principi Zero Trust per salvaguardare i dati ovunque, supportare le iniziative di trasformazione digitale e semplificare e ottenere un migliore ritorno sull’investimento per la loro tecnologia. Secondo Gartner, entro il 2025 almeno il 60% delle imprese avrà strategie e tempistiche definite per l’adozione di SASE per l’accesso di utenti, uffici remoti, e edge, rispetto al 10% nel 2020.

Ma per avere successo, SASE richiede la trasformazione di rete sottostante e anche l’incorporazione di elementi chiave dell’infrastruttura, come l’edge computing e il peering di rete, che supportano la convergenza di funzionalità di rete e sicurezza. Lo ha dimostrato Netskope con un investimento di oltre 100 milioni di dollari nel proprio cloud privato di sicurezza NewEdge, che alimenta i servizi di sicurezza basati su API di Netskope Intelligent SSE in tempo reale, sia in linea che fuori banda, consentendo l’erogazione dei servizi di sicurezza all’edge dove e quando è necessario e accelerando il modo in cui le aziende adottano SASE, eliminando al contempo i compromessi in termini di prestazioni.

Netskope Network Visionaries

Il nuovo team di advisory, Netskope Network Visionaries, si concentrerà su:

Fornire approfondimenti sulle questioni più importanti e le sfide chiave che interessano i leader delle reti e delle infrastrutture.

Fare evangelizzazione sul ruolo critico dell’architettura, del design e delle prestazioni di rete nelle implementazioni di successo di SASE e SSE.

Identificare e condividere le migliori pratiche dei clienti e del settore per SASE e Zero Trust.

Influenzare la direzione strategica di Netskope e la sua strategia di prodotto per garantire uno stretto allineamento con la trasformazione di rete.

“Abbiamo scommesso sulla creazione della rete più interconnessa al mondo, NewEdge, quando il settore ci considerava ‘solo’ un fornitore di sicurezza. In tal modo, Netskope oggi è in grado di fornire ciò che è necessario per SASE senza sacrificare le prestazioni di rete”, ha affermato Joe DePalo, SVP, Platform Engineering di Netskope. “Siamo onorati di accogliere talenti del settore come Elaine Feeney e Alan Hannan in Netskope Network Visionaries: si uniranno al nostro prestigioso gruppo di esperti di networking per aiutare i nostri clienti in ogni fase del loro percorso SASE di successo”.

Il lancio di Netskope Network Visionaries segna l’ultima di una serie di tappe per il processo di trasformazione di rete e costituisce l’ultimo esempio delle alleanze strategiche a livello di rete che Netskope sta stringendo.