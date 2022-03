In programma il 7 e l’8 aprile la conferenza italiana dedicata agli sviluppatori Apple tornerà con gli approfondimenti sulla programmazione Swift.

Swift Heroes, la conferenza internazionale dedicata agli sviluppatori dell’ecosistema Apple, torna il 7 e l’8 aprile per la sua quinta edizione, in modalità ibrida (in presenza e online). Dal Museo dell’Automobile di Torino (MAUTO), l’evento sarà trasmesso in live streaming in tutto il mondo.

“L’evento Swift Heroes è nato per diventare un punto di riferimento per gli sviluppatori del mondo Apple, con specifico riferimento a Swift. Quest’anno la conferenza soffia le sue prime 5 candeline e a distanza di 5 anni possiamo dire che Swift Heroes è diventata in Europa uno tra i principali eventi per sviluppatori Apple. Siamo molto orgogliosi di tutto questo e non vediamo l’ora di dare vita a questa nuova nuova edizione”, afferma Francesco Ronchi, Presidente e Fondatore di Synesthesia.

Il talk annuale sul linguaggio ideato per la creazione di prodotti, servizi e soluzioni di distribuzione dati destinati ai dispositivi mobile Apple rappresenta un appuntamento unico che vede riunita, in un unico contesto, la numerosa community attenta alle nuove tendenze di programmazione iOS.

Ed è proprio questa community a rappresentare uno dei punti di forza dell’evento. Come afferma il resident expert e testimonial dell’evento Stefano Mondino, Mobile Platform Leader – iOS Tech Leader in Synesthesia: “Swift Heroes ha successo perché riesce a portare tanti sviluppatori apple da ogni parte del mondo nello stesso luogo per scambiarsi idee, dubbi e soluzioni. E dopo due anni di “isolamento” sono convinto che sarà ancora più speciale per tutti. L’agenda di quest’anno sarà ricchissima. Oltre alla novità della modalità ibrida (in presenza e on line) abbiamo optato per un’unica traccia su due giornate, e con 2 workshop anche nella giornata di sabato. Stiamo ancora lavorando su alcune piccole novità da introdurre durante lo show, non ultime le nuove mascotte dell’evento”.

Il ricco programma di Swift Heroes 2022 proporrà una serie di interventi esclusivi con le ultime novità sul linguaggio di programmazione impiegato per la creazione di app native su iPhone, iPad e Mac, workshop e molto altro ancora. Dal palco del MAUTO si alterneranno prestigiosi speaker internazionali tra i quali troviamo Krzysztof Zabłocki, Swift Engineer, The Browser Company e Shai Mishali, Senior iOS Tech Lead, monday.com, con un talk dedicato alla Swift Concurrency. Degna di nota è la presenza di Alessandro Chiarotto, Test Engineering, Sky, Aleksandar Gotev, Principal Engineer, Sky, Peter Friese, Developer Advocate, Google, Charlotte Liang, Software Engineer, Google, Davide Repetto, Senior iOS Developer, Synesthesia, Jane Bondar, iOS Tech Lead, NIX

Gli sviluppatori Apple partecipanti potranno toccare con mano soluzioni adottate da grandi professionisti, approfondendo i casi di successo di grandi aziende e imparando ad applicare soluzioni Apple all’interno delle loro realtà.

“Avere a disposizione 20 esperti IOS pronti a raccontare le loro esperienze sarà qualcosa di imperdibile. Ci aspettiamo molta partecipazione e tante domande su tutti i canali di trasmissione dell’evento”, dichiara Francesco Brocero, Director Events and Training of Swift Heroes.

La conferma del successo di Swift Heroes arriva anche dai

Tra i Partner che supportano l’evento troviamo: Main Sponsor per il secondo anno consecutivo Telepass che conferma il sostegno a Swift Heroes 2022 accompagnato da altri sponsor come Subito, Bitrise, Empatica e Synesthesia. Queste sono solo alcune delle realtà che rappresentano la volontà di informare e informarsi sui cambiamenti e le possibilità date dal linguaggio di programmazione di Apple, partecipando attivamente alla descrizione, al confronto e al cambiamento.

A guidare l’evento dedicato agli sviluppatori Apple è ancora una volta Synesthesia, la digital experience company torinese ideatrice del format, che arricchisce il calendario dell’evento grazie alle soluzioni di Advento.live nate per creare eventi digitali e ibridi con un’elevata componente di interazione con il pubblico.