Quando si parla di gioco d’azzardo non può non tornare alla mente di ogni giocatore e di appassionato la roulette. Infatti, la roulette è un gioco d’azzardo particolarmente amato che ha avuto le sue origini in Francia nel XVIII secolo e si è poi diffuso nel resto d’Europa negli anni successivi. L’invenzione, si dice, sia stata realizzata dallo scienziato Blaise Pascal. Si tratta di un titolo che ha sempre attratto i giocatori, un gioco mistico che li ha spesso lasciati a bocca asciutta proprio in virtù della casualità degli eventi.

Certamente, il gioco d’azzardo è cambiato moltissimo dal XVIII secolo ad oggi e, non sta a noi spiegarvelo, si sono presentate tantissime novità in tal senso. Il gioco della roulette è quindi cresciuto e si è diffuso a macchia d’olio ovunque, arrivando ad essere forse il gioco più amato e utilizzato assieme al poker. Si tratta di un gioco che potremmo definire “filosofico” poiché oscilla tra fato e abilità, rendendo l’uomo straordinariamente centrale durante l’esecuzione di una gara.

In termini bruti, si parla di una pallina che gira su una ruota prima di arrestarsi in un punto totalmente casuale, segnando un numero e un colore. La prima roulette, per quanto differente, è sorta addirittura nella Roma Antica. In quell’epoca, i romani utilizzavano una ruota rovesciata di un carro da guerra, con una freccia all’interno.

Oggigiorno esistono vari giochi roulette online e offline. La puntata massima, solitamente, si aggira sui 1.000 euro mentre quella minima – ove disponibile – è di un euro. Il disco, diviso in 37 settori numerati e colorati di rosso e di nero, hanno poi un numero 0 colorato di verde o di bianco. In alcune versioni del gioco è presente un doppio 0, sempre di colore o verde o bianco. Il disco viene poi fatto ruotare dal croupier che, in seconda battuta, vi lancerà una pallina in senso opposto al movimento della ruota. La pallina, originariamente, era in avorio mentre oggi è realizzata in diversi materiali. La pallina si arresterà in uno dei settori numerati e determinerà il numero vincente.

A giri alterni viene poi cambiato il senso della roulette e, con esso, anche il senso della pallina. Possiamo ora presentarvi i tre diversi tipi di roulette disponibili sia online che fisicamente. La prima roulette è quella francese, la più antica e da tutti considerata l’originale. Si tratta della roulette più diffusa al mondo e ciò che la differenzia dalle sue altre varianti è l’utilizzo della lingua francese e la possibilità di non “mettere in prigione” le puntate. Qualora uscisse zero il giocatore dividerebbe con il banco.

La seconda variante è quella inglese. Il funzionamento del gioco britannico è pari a quello della roulette francese ma non esiste la regola della prigione. In più, vi è un solo croupier che conduce il gioco e non 3 come accade invece nella versione francese.

L’ultima è invece la roulette americana. In tal caso, il croupier è uno solo ma vi è una presenza ulteriore alla trentottesima casella: quella del doppio 0. La casella, in tal caso, è di colore verde ed è posizionata al lato opposto allo zero. I numeri sulla ruota sono completamente casuali.