Per superare lo skills mismatch e formare sul campo 10 candidati MotIQa lancia una Academy di specializzazione in IoT, Machine Learning e Big Data.

MotIQa, smart digital enabler per i settori Retail, Advertising e Industria 4.0, annuncia l’avvio di una Academy di specializzazione per diventare Full Stack Developer ed entrare a fare parte del team di programmatori e sviluppatori nella società parte del gruppo multinazionale Voilàp.

“Per la nostra Academy abbiamo scelto di collaborare con Experis Academy (training center di ManpowerGroup Italia specializzato in IT, Engineering e MotorSport) che ringraziamo. Chi si occupa come noi di tecnologie quali l’IoT e i Big Data o anche solo di specializzazioni professionali in questi ambiti sa che lo skills mismatch è uno degli scogli più impattanti cui dover fare fronte oggi”, ha dichiarato Nicola Guerrini, Ceo di MotIQa. Se l’industria adotta oggi innovazioni che si muovono troppo velocemente perché il mondo accademico-professionale possa portarle nei piani di studio “con la nostra Academy desideriamo contribuire a ridurre questo gap formativo, offrendo la possibilità ai giovani di avvalersi della nostra esperienza sul campo e della competenza dei nostri esperti per una formazione ‘on the job’ reale”.

La Academy di specializzazione di MotIQa ha lo scopo di formare 10 candidati su conoscenze e competenze pratiche relative ai linguaggi di programmazione Java, AngularJS e allo sviluppo backend e frontend di applicazioni web.

In partenza il 25 ottobre 2021, il progetto si rivolge a diplomati e laureati in STEM (Informatica, Ing. Informatica, Matematica, Fisica, Statistica). L’Academy di specializzazione prevede 4 settimane full time (160 ore) di lezione in aula virtuale. La parte finale del percorso sarà svolta insieme ai team leader di MotIQa, su progetti concreti.

Al termine del corso i migliori candidati selezionati entreranno a far parte del team di sviluppo dell’azienda come Full Stack Developer.

Investire oggi in un progetto di qualificazione professionale legato a programmazione, IoT, Machine Learning e Big Data, è una sfida che consente di contribuire ad ampliare le opportunità per i giovani non solo di specializzarsi in materie tecnico-scientifiche importanti oggi per l’Industria 4.0, ma di metterle anche in pratica. “Per MotiQa, la formazione continua è un asset strategico. Nella nostra Academy, metteremo alla prova i candidati su progetti reali perché crediamo che grazie a questo approccio pragmatico i giovani professionisti avranno modo di conoscerci ma soprattutto di farsi conoscere sul campo. Siamo certi che tra i candidati troveremo i nuovi talenti di domani”, aggiunge in conclusione Nicola Guerrini.

Per candidarsi o richiedere ulteriori informazioni accedere al seguente link.