Costruttori, architetti e designer avranno tantissime opportunità di lavoro nel metaverso e dovranno costruire un nuovo mondo.

Il Metaverso avanza inarrestabile ed entra nella quotidianità. Abbiamo già esempi concreti, basti pensare ai brand che aprono negozi virtuali, ai calciatori che acquistano case o alle banche che aprono le proprie filiali al di fuori del mondo reale.

Quero vuol dire che esiste una concreta opportunità di lavoro nel metaverso per alcune figure, che dovranno costruire un nuovo mondo. Ci sarà così tanto da progettare che la richiesta di queste figure professionali sarà molto elevata.

Citigroup, una delle principali banche di investimento multinazionali americane con sede a New York, ha pubblicato un’analisi che alimenta questa visione di nuove opportunità di lavoro nel metaverso: il valore di mercato del Metaverso potrebbe raggiungere, entro il 2030, dagli otto ai tredici trilioni di dollari. Forse inizieremo a parlare di nativi virtuali, che avranno la capacità di far convivere reale e virtuale.

“Il mondo legato al Metaverso”, precisa Luca Balbo, Executive Manager della divisione ICT & Digital di Hunters, brand di Hunters Group (società di ricerca e selezione di personale qualificato), “rappresenta una grande opportunità per tutte le aziende. L’opportunità di lavoro nel metaverso, profili giovani e meno giovani che hanno solite competenze in campo tecnologico e digitale, è dunque enorme. Si tratta di un mondo nuovo, in costante evoluzione e cambiamento ed è quindi difficile fare previsioni, ma possiamo certamente affermare, senza dubbio, che le retribuzioni per chi lavorerà nel Metaverso sono e saranno molto interessanti: parliamo di figure molte tecniche, che hanno una solida formazione informatica, a cui si sommano innovative competenze specifiche del metaverso. Ciò significa retribuzioni dai 35.000 euro per i profili più junior, superiori ai 60.000 euro per i più senior”.

Ma quali saranno le figure che avranno più opportunità di lavoro nel metaverso?

Disegnare il Metaverso: designer di realtà virtuale e realtà aumentata. Uno dei profili più richiesti sarà sicuramente il designer di realtà virtuale e di realtà aumentata. Proprio come, negli anni passati, il diffondersi del web ha portato alla richiesta di web designer, il Metaverso chiede professionisti che sappiano realizzare ambienti in realtà aumentata e quindi in 3 dimensioni. Ci sono ottime opportunità di lavoro e di guadagno per questi professionisti nel metaverso, da 35.000 euro a 45.000 euro lordi all’anno.

Web3 Developer. Il Web3 Developer si aggiungerà presto alle tradizionali distinzioni di Front-End, Back-End e Full-Stack Developer. Questo sviluppatore dovrà possedere tutte le competenze di base degli sviluppatori web. A differenziarlo sarà la specializzazione: gli sviluppatori web3 dovranno conoscere molto bene le tematiche legate alla blockchain. A livello economico ci muoviamo intorno ai 50.000 euro lordi all’anno.

Nel Metaverso la capacità di pianificare e implementare tutte le funzionalità in un mondo completamente virtuale sarà fondamentale per la maggior parte delle aziende, così come la capacità di cogliere le migliori opportunità in questo mondo in espansione. È a questo punto che entra in gioco il Metaverse Planner che affiancherà il CEO di un’azienda. Le opportunità di lavoro nel metaverso che questa figura avrà, riguardano lo sviluppo di una strategia, la pianificazione tutte le azioni necessarie per far crescere il Metaverso, individuandone i potenziali clienti, gli obiettivi da perseguire, gli sviluppi futuri. Questa figura deve avere esperienza manageriale, un’ottima conoscenza del marketing HW/SW/SaaS/PaaS e dei modelli di business e una grande mentalità imprenditoriale. La retribuzione annua lorda è compresa tra i 50.000 e i 70.000 euro.

In questo nuovo mondo virtuale saranno fondamentali anche gli Architetti del Metaverso, ovvero figure creative incaricate di immaginare e di ideare mondi coinvolgenti. Saranno responsabili della progettazione, della prototipazione e della creazione di ambienti virtuali ed esperienze 3D immersive per tutti gli utenti. Oltre alle competenze in animazione, illustrazione e modellazione 3D, queste figure dovranno saper padroneggiare alcuni software molto importanti come Unity 3D, Blender, Maya e Unreal Engine. La RAL, per questi professionisti, si aggira intorno ai 50.000 euro.

Altre opportunità di lavoro nel metaverso verranno offerte anche ai Costruttori del Metaverso, ovvero alla parte operativa dei progetti realizzati dagli Architetti. Queste figurre professionali occupano di sviluppare l’infrastruttura alla base del Metaverso, trasformando in realtà la visione degli architetti dei Metaversi. Queste figure sono costituite principalmente da programmatori, sviluppatori, ingegneri del software ed esperti di blockchain. Dovranno avere competenze in programmazione (linguaggi C, C#, C++, JavaScript, Python, Solidity e RusT), Cloud Computing e AR/VR. Gli stipendi partono da circa 60.000 euro lordi all’anno.