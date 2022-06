Grazie all’apertura della region Google Cloud aziende e organizzazioni del settore pubblico potranno archiviare dati su servizi cloud veloci, affidabili e sicuri.

Google è entusiasta di celebrare l’apertura della region Google Cloud a Milano, in collaborazione con TIM. Ora sarà possibile archiviare i dati e sfruttare servizi cloud veloci, affidabili e sicuri per creare e distribuire applicazioni a bassa latenza ad alta disponibilità per i clienti, il tutto sul cloud più pulito del settore.

La nuova region di Milano (europa-ovest8) fa ora parte della rete globale di 34 region e 103 zone di Google Cloud, portando i servizi Google Cloud agli utenti in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo. È la prima delle due region che stanno aprendo in Italia, la seconda verrà lanciata a Torino nei prossimi mesi.

Le nuove region Google Cloud di Milano e Torino avranno un impatto positivo per gli anni a venire. Un recente rapporto indipendente sull’impatto economico realizzato dall’Università di Torino, evidenzia che le due region potrebbero potenzialmente generare fino a 3,3 miliardi di euro e sostenere fino a 65.000 nuovi posti di lavoro in Piemonte e Lombardia entro il 2025.

Abbracciare il cloud, stile italiano

L’aggiunta di due region Google Cloud italiane, a partire da Milano, non è solo parte dell’impegno di Google di aiutare nella ripresa digitale dell’Italia, ma per continuare ad espandere la propria impronta digitale. Costruita in collaborazione con Telecom Italia (TIM), la nuova region di Milano mira a fornire servizi innovativi di cloud pubblico, privato e ibrido per aiutare le aziende italiane di tutte le dimensioni e in tutti i settori ad accelerare la trasformazione digitale.

Le organizzazioni di tutto il mondo hanno bisogno della capacità di eseguire applicazioni mission-critical alla velocità che i loro clienti si aspettano. Questa nuova regione è un forte passo verso la costruzione di capacità regionali che soddisfino le esigenze dell’economia digitale italiana, dalla disponibilità e residenza dei dati, alla sovranità digitale e alla sostenibilità.

“La partnership tra TIM e Google Cloud accelererà la digitalizzazione di aziende, pubbliche amministrazioni e privati cittadini. I clienti potranno beneficiare di soluzioni digitali innovative, flessibili e sicure grazie alle nuove region italiane Google Cloud e ai data center sostenibili di TIM. Stiamo infatti inaugurando un’infrastruttura strategica che coniugherà gli enormi benefici economici attesi in Lombardia e Piemonte con importanti vantaggi per l’ambiente: la nostra rete di data center, progettata e realizzata secondo criteri di ecosostenibilità, consentirà un significativo risparmio di CO2“, ha dichiarato Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM.

Cloud alle condizioni dell’Italia

La nuova region Google Cloud di Milano viene lanciata con tre zone cloud e i servizi standard di Google Cloud, tra cui Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Storage, Persistent Disk, CloudSQL e Cloud Identity. Inoltre, i nostri trarranno vantaggio da funzionalità critiche come i controlli di residenza dei dati, la crittografia predefinita, i criteri organizzativi e i controlli dei servizi VPC.

Come tutte le region Google Cloud, la region di Milano è collegata alla dorsale sicura di Google, che comprende un sistema di cavi in fibra ottica ad alta capacità sotto terra e mare in tutto il mondo. Inoltre, più regioni nello stesso paese offriranno ai clienti di Google Cloud un sito locale secondario per garantire un migliore disaster recovery o un’elevata disponibilità geografica che consenta loro di soddisfare i requisiti di continuità aziendale.

“La disponibilità di due region Google Cloud in Italia è un asset strategico per Intesa Sanpaolo. Il Cloud diventerà infatti una vera e propria estensione del nostro sistema informativo, permettendoci una rapida digitalizzazione dei processi critici con notevoli vantaggi competitivi: saremo infatti in grado di servire famiglie e imprese sempre più velocemente con strumenti innovativi, facili da utilizzare e in linea con le crescenti esigenze di digitalizzazione del Paese, posizionandoci come leader anche in ambito tecnologico“, ha commentato Enrico Bagnasco, Direttore Esecutivo Direzione IT, Intesa Sanpaolo.

Aiutare l’Italia a costruire il futuro con un cloud di trasformazione

La missione di Google Cloud è fornire una piattaforma che consenta alle aziende di ogni settore e di qualsiasi paese di trasformare il modo in cui fanno affari e servono i propri clienti utilizzando la tecnologia digitale.

Che sia un’azienda tradizionale, una startup o un nativo digitale, Google Cloud vuole aiutare ogni azienda a spingersi al livello successivo con un cloud costruito per aprire nuove porte alle opportunità, direttamente dal cuore economico dell’Italia.

Il cloud di trasformazione sta aiutando le aziende a diventare:

Più intelligente : la potenza dei dati sta aiutando le aziende a sfruttare più dati e approfondimenti per aiutare a catalizzare la trasformazione. Google Cloud semplifica l’ottenimento di più valore dai dati strutturati o non strutturati per risolvere le sfide più importanti, prendere decisioni basate sui dati e fornire risultati aziendali migliori.

: la potenza dei dati sta aiutando le aziende a sfruttare più dati e approfondimenti per aiutare a catalizzare la trasformazione. Google Cloud semplifica l’ottenimento di più valore dai dati strutturati o non strutturati per risolvere le sfide più importanti, prendere decisioni basate sui dati e fornire risultati aziendali migliori. Aperto : i principi di progettazione di Google Cloud sono profondamente radicati nella convinzione che un approccio sicuro e aperto sia il modo migliore per consentire di promuovere esperienze differenziate. L’impegno di Google Cloud per il multicloud, il cloud ibrido e l’open source sblocca l’innovazione in modo che si possa costruire più velocemente, in qualsiasi ambiente.

: i principi di progettazione di Google Cloud sono profondamente radicati nella convinzione che un approccio sicuro e aperto sia il modo migliore per consentire di promuovere esperienze differenziate. L’impegno di Google Cloud per il multicloud, il cloud ibrido e l’open source sblocca l’innovazione in modo che si possa costruire più velocemente, in qualsiasi ambiente. Connesso : la trasformazione digitale va oltre la tecnologia: richiede le persone e la cultura giuste. Mentre il lavoro continua a spostarsi al di fuori delle sedi fisiche, Google Cloud fornisce gli strumenti per aiutare le persone a essere più innovative, produttive e in grado di prendere decisioni più rapide.

: la trasformazione digitale va oltre la tecnologia: richiede le persone e la cultura giuste. Mentre il lavoro continua a spostarsi al di fuori delle sedi fisiche, Google Cloud fornisce gli strumenti per aiutare le persone a essere più innovative, produttive e in grado di prendere decisioni più rapide. Affidabile : Google Cloud offre un’architettura zero trust per proteggere dati, applicazioni e infrastrutture e un modello di responsabilità condivisa. È anche partner di fiducia di aziende e governi europei, in modo da poter trasformare più velocemente e allo stesso tempo soddisfare i requisiti di sovranità digitale.

: Google Cloud offre un’architettura zero trust per proteggere dati, applicazioni e infrastrutture e un modello di responsabilità condivisa. È anche partner di fiducia di aziende e governi europei, in modo da poter trasformare più velocemente e allo stesso tempo soddisfare i requisiti di sovranità digitale. Sostenibile: Google Cloud abbina il 100% dell’elettricità che alimenta i carichi di lavoro con acquisti di energia rinnovabile, consentendo così di gestire il cloud più pulito del settore. Con la suite di prodotti Carbon Sense è possibile misurare, segnalare e ridurre l’impronta di carbonio dell’utilizzo del cloud.

Oltre al lancio della nuova region Google Cloud di Milano, Google Cloud ha stretto una partnership con TIM per lanciare Google Cloud Pro, un programma di formazione gratuito per sviluppatori per Google Cloud aperto all’intero ecosistema di sviluppatori italiani.

Google Cloud ha inoltre collaborato con TIM, Noovle e Intesa Sanpaolo per aiutare gli imprenditori italiani a continuare a crescere, con iniziative come il progetto Opening Future dedicato alla promozione delle competenze digitali per startup, studenti e piccole imprese.

di Fabio Fregi, Country Manager – Italia, Google Cloud