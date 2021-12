Si svolgerà in Polonia dal 6 al 10 dicembre l’Internet Governance Forum 2021 durante il quale gli esperti Kaspersky prenderanno la parola.

Per il secondo anno consecutivo, Kaspersky, azienda operante nella cybersecurity, parteciperà all’Internet Governance Forum ospitato questa volta dal Governo della Polonia a Katowice. Durante l’evento che si svolgerà dal 6 al 10 dicembre in formato ibrido, gli esperti di Kaspersky contribuiranno alla costruzione di un ampio dialogo globale su temi quali fiducia, sicurezza, stabilità e governance di Internet inclusiva.

Il 16° incontro annuale dell’Internet Governance Forum ospiterà più di 250 sessioni professionali, coinvolgendo oltre 1.000 relatori da più di 175 paesi. La conferenza riunirà vari gruppi di stakeholder per discutere del tema: “Internet United“.

Lo scorso anno ci ha dimostrato come il cyber-panorama globale sia in continua evoluzione e come la crescente dipendenza da internet di individui, organizzazioni, supply chain e infrastrutture critiche abbia generato nuove minacce che possono colpire non solo le imprese private, ma anche interi settori e persino le economie nazionali. L’attuale contesto cyber sottolinea la necessità per la comunità internazionale multi-stakeholder di unire le forze per accrescere la consapevolezza comune su come massimizzare le opportunità offerte dalla rete, affrontare i rischi e capire le sfide che si presentano.

Quest’anno, in occasione dell’Internet Governance Forum delle Nazioni Unite, Kaspersky organizzerà una serie di sessioni e workshop interattivi, portando alla luce lo sviluppo globale del panorama informatico con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale su cybersicurezza e cyber-resilienza. Gli argomenti di discussione includeranno le sfide in continua evoluzione per le supply chain ICT, la protezione delle infrastrutture critiche, lo sviluppo di tecnologie di human augmentation e la crescente necessità di una politica globale di cybersecurity.

Sessioni Internet Governance Forum 2021 organizzate da Kaspersky

6 dicembre 2021: Offrire strumenti pratici alla comunità globale per rendere sicure le supply chain ICT

Questa sessione dell’Internet Governance Forum si concentrerà sugli approcci politici e industriali per regolamentare la sicurezza della supply chain ICT. I relatori discuteranno i benefici della regolamentazione basata sul rischio e sull’evidenza, così come gli standard, le certificazioni, gli ambienti di sicurezza di base e il tema dell’armonizzazione/operabilità negli approcci normativi dei paesi emergenti.

7 dicembre 2021: Il futuro della human augmentation: Gain o “cyber-pain”?

Il panel riunirà vari stakeholder globali appartenenti ad aziende private, settore industriale, istituzioni pubbliche e università per discutere il tema delle tecnologie di human augmentation e la crescente necessità di una regolamentazione per la sicurezza globale. I relatori presenti all’Internet Governance Forum parleranno anche di standard di sicurezza digitale, principali minacce digitali che possono colpire i dispositivi aumentati e delle migliori pratiche per affrontarle.

9 dicembre 2021: Workshop: basta un clic per attaccare le infrastrutture critiche. Cosa possiamo fare?

Questa sessione interattiva dell’Internet Governance Forum si concentrerà sulla protezione delle infrastrutture critiche (CIP). I relatori discuteranno di come rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra il settore privato e la comunità CERT per affrontare i cyber-incidenti nelle infrastrutture critiche.

Kaspersky ospiterà anche una sessione interattiva, “Cyber-stability games: Learning the complexities of technical attribution”, basata su Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS). Questo esercizio di capacity-building è progettato per condividere una base di conoscenze su come prevenire, valutare e rispondere efficacemente ai rischi e alle minacce nel cyberspazio con i professionisti che non hanno un background tecnico.

Inoltre, gli esperti di Kaspersky sono stati invitati a partecipare ad altre discussioni nelle quali affronteranno questioni più ampie sullo sviluppo della cybersicurezza: “Exploring neutrality: A multi-stakeholder cyber-norms dialogue” e “Security of digital products: A coordinated approach“.

Gli eventi dell’Internet Governance Forum 2021 saranno trasmessi sulla Web TV delle Nazioni Unite e in streaming attraverso il canale YouTube ufficiale del Forum.