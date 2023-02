Alla presenza della premier Giorgia Meloni è stato presentato il Progetto Polis che consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini attraverso la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Di seguito proponiamo una nota del Presidente di Aidr Mauro Nicastri che commenta la presentazione del Progetto Polis di Poste Italiane e preannuncia un programma di iniziative dell’associazione Aidr, incentrato sulla diffusione delle competenze digitali, necessarie per la crescita del Paese.

Progetto Polis: unire l’Italia anche attraverso la digitalizzazione

“Unire l’Italia anche attraverso la digitalizzazione che garantisca a tutti i cittadini indistintamente la possibilità di accesso ad una rete di servizi efficiente su tutto il territorio”. Il messaggio del premier Giorgia Meloni in occasione della presentazione del progetto Polis di Poste Italiane, davanti una platea di primi cittadini provenienti da tutta Italia, rappresenta una grandissima opportunità che dobbiamo essere in grado di cogliere appieno facendo sistema – così in una nota il Presidente di Aidr Mauro Nicastri.

“Nelle parole del Presidente del Consiglio”, sottolinea Mauro Nicastri, “c’è il senso di un progetto ampio – che guarda alla digitalizzazione come strumento propedeutico per unire i territori, colmando gap e differenze. La nostra associazione, da quasi un decennio, ha come mission diffondere la cultura e l’economia digitale, che è di per sé inclusiva e innovativa. Va in questa direzione”, ricorda ancora il Presidente, “il progetto di Polis, promosso da Poste Italiane, che consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini, partendo proprio dai piccoli comuni, dove saranno installati dei totem in grado di erogare una serie di servizi della pubblica amministrazione con un semplice clic. Come ha infatti ricordato alla platea dei primi cittadini, l’AD di Poste Italiane Matteo Del Fante, con Polis si potranno coniugare innovazione e funzione sociale, partendo dai piccoli centri urbani.

Le prossime iniziative di Aidr

“Affinché la digitalizzazione possa portare benefici alla collettività”, continua Mauro Nicastri, “è necessario però investire nelle competenze, perché nessuno resti escluso. Proprio per questo, in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europea, abbiamo pensato di arricchire le attività del 2023 dell’associazione Aidr con un programma di iniziative specifiche sull’importanza delle competenze digitali che saranno rivolte a studenti, dipendenti della PA e delle aziende pubbliche e private ed in linea con l’anno europeo delle competenze annunciato dal Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen”.

“Il prossimo 9 febbraio”, conclude il Presidente di Aidr Mauro Nicastri, “annunceremo, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nello spazio Europa Experience – David Sassoli, il programma degli eventi di promozione e diffusione mirato a diffondere l’importanza delle competenze digitali necessarie per la crescita economica, occupazionale e per la transizione ecologica del Paese”.