Il centro di ricerca dedicato all’informazione, alla sostenibilità e all’Intelligenza Artificiale Sony CSL ha lo scopo di contribuire al bene sociale comune.

I Sony Computer Science Laboratories, inaugurano la loro seconda sede in Europa, Sony CSL Roma.

La sede romana è il quarto laboratorio di Sony CSL, segue quelli di Tokyo, Parigi e il più recente a Kyoto ed è dedicata alla ricerca nel campo dell’informazione, della sostenibilità e all’interazione tra intelligenza artificiale e arte.

Sony CSL Roma è situato all’interno del prestigioso Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, in quello che fu lo storico palazzetto de “I Ragazzi di Via Panisperna”. Il nuovo laboratorio è infatti frutto di un accordo scientifico con il centro Enrico Fermi (da ora in poi CREF) e rappresenta uno sforzo pubblico-privato unico nel suo genere.

L’apertura di Sony CSL Roma era già stata annunciata in occasione di Maker Faire Rome a ottobre 2021. Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, l’inaugurazione ufficiale si terrà in presenza e l’evento vedrà la partecipazione delle istituzioni locali e nazionali, tra cui quella del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione e sarà l’opportunità per presentare il nuovo laboratorio e le potenziali sinergie con l’ecosistema territoriale.

Sony CSL è un laboratorio all’avanguardia interamente dedicato alla ricerca pura e ha lo scopo di contribuire al bene sociale comune. L’estrema flessibilità e multidisciplinarietà dell’approccio, adottato nelle quattro sedi di Tokyo, Kyoto, Parigi e Roma, permette di affrontare i più diversi ambiti di ricerca, combinando in un unico spazio concettuale la scienza, l’innovazione tecnologica, l’arte e il bene pubblico.

I temi specifici spaziano dalla musica al linguaggio, dal futuro delle città all’agricoltura sostenibile, dai processi creativi alle grandi sfide dell’umanità.

Il nuovo Sony CSL presenta tre principali linee di ricerca:

Infosphere , con l’obiettivo di riprogettare la tecnologia dell’informazione per renderla più accessibile e per gettare le basi di un dialogo sociale online più trasparente, comprensibile e sano.

, con l’obiettivo di riprogettare la tecnologia dell’informazione per renderla più accessibile e per gettare le basi di un dialogo sociale online più trasparente, comprensibile e sano. Sustainable Cities , con l’obiettivo di sviluppare nuovi strumenti per comprendere gli ambienti urbani e creare scenari predittivi per renderli più sostenibili, al fine di migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini.

, con l’obiettivo di sviluppare nuovi strumenti per comprendere gli ambienti urbani e creare scenari predittivi per renderli più sostenibili, al fine di migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. Augmented Creativity, con l’obiettivo di esplorare come l’IA può cogliere la complessità dei sistemi aperti, supportare la creatività e le arti e aiutare le persone a trovare soluzioni originali, brillanti, innovative e pratiche.

Vittorio Loreto, PhD, Direttore dei Sony CSL di Parigi e Roma, afferma: “L’apertura di un nuovo laboratorio di ricerca a Roma rimarca fortemente quali siano le aspettative di Sony CSL per l’Italia come bacino di eccellenza e creatività. L’attenzione del nuovo laboratorio agli obiettivi di sviluppo sostenibile e la sua natura pubblico-privata rappresentano un’opportunità unica per promuovere la creazione di una comunità transdisciplinare di ricercatori, decisori politici e stakeholder, dedita ad affrontare le sfide della nostra era con un occhio trasformativo”.

Hiroaki Kitano, Ph.D., Presidente e CEO, Sony CSL, sottolinea: “Sony CSL è un’“Organizzazione Dispersiva” che abbraccia il cambiamento e si mette costantemente in gioco per il futuro dell’umanità e di questo pianeta. In un momento in cui possiamo connetterci con il mondo ovunque ci troviamo, da un lato diventa sempre più possibile essere svincolati dai limiti del nostro posizionamento geografico, dall’altro cresce l’importanza di acquisire nuove prospettive e innescare un certo tipo di interazione, che può essere data solo radicandosi in uno specifico ambiente. Per questo ci auguriamo che, con l’apertura del nuovo centro di Roma, le nostre attività diano vita alle più svariate sinergie, interagendo armonicamente con l’ecosistema esistente e attivando interessanti collaborazioni”.