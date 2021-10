Wolter Kluer con la collaborazione di ANDAF presenta il programma del 9° Forum One Fiscale “La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese”.

Appuntamento il 26 ottobre dalle ore 10.00 alle 16.00 in live streaming con il 9° Forum One Fiscale “La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese” organizzato da Wolters Kluwer con la collaborazione di ANDAF, l’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari.

Dopo l’introduzione di Andrea Salmaso, VP Sales & Customer Engagement di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia, il Forum One Fiscale si aprirà con il tavolo istituzionale in tema di Legge Delega per la Riforma del sistema fiscale con Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidente del Comitato Affari Fiscali dell’OCSE; Ernesto Maria Ruffini, Direttore Generale Agenzia delle Entrate e Giuseppe Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Il Forum One Fiscale proseguirà con il contributo di Professionisti, Imprese e Accademici per approfondire alcuni aspetti della Riforma. Apre il confronto tra imprese e professionisti la tavola rotonda del Presidente di ANDAF, Agostino Scornajenchi, a cui seguiranno quattro tavoli tecnici in tema di Fisco come “volano” per la ripresa economica anche alla luce del PNRR e degli aiuti alle imprese; Cooperative compliance e Riforma della giustizia tributaria in discussione in commissione interministeriale. Chiuderà il Forum il tavolo sul rapporto tra Fisco e sostenibilità per esaminare, tra i vari aspetti, il tema del green new deal anche sotto il profilo tributario.

Programma del Forum One Fiscale

10:00 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori a cura di Andrea Salmaso, VP Sales & Customer Engagement di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia

Modera i lavori Francesca Parisella, Giornalista e conduttrice televisiva per Rai 2

10:10 Riforma del sistema fiscale. Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidente del Comitato Affari Fiscali dell’OCSE ; Ernesto Maria Ruffini, Direttore generale Agenzia delle Entrate ; Giuseppe Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza

10:40 Professionisti e Imprese a confronto. Agostino Scornajenchi, Presidente ANDAF ; Gilberto Gelosa, Consigliere delegato CNDCEC – Area fiscalità ; Massimo Ferrari, Presidente AFI – Associazione fiscalisti d’impresa ; Gaetano Stella, Presidente Confprofessioni .

Modera i lavori Dario Donato, Giornalista e conduttore televisivo per Mediaset Tgcom24

11:00 1° Tavolo tecnico del Forum One Fiscale – Il Fisco come “volano” per la ripresa economica “ Il tavolo tecnico si soffermerà sul possibile ruolo del fisco come leva per la ripresa economica. In un contesto di delega fiscale, occorre potenziare strumenti già esistenti (per premiare chi immette liquidità nelle aziende e chi investe in ricerca) e immaginare strumenti nuovi”. Gianfranco Ferranti, Professore ordinario della Scuola Nazionale dell’Amministrazione ; Barbara Cozzi, Head of Tax EDISON ; Antonio Tomassini, DLA Piper ; Antonio Zappi, of Counsel Enumera STP e pubblicista .

12:00 2° Tavolo tecnico del Forum One Fiscale – Cooperative compliance “ La certezza del diritto è un valore che per gli investitori è più alto anche della fiscalità di vantaggio. La cooperative compliance è stato un grande passo in avanti. Il tavolo tecnico sarà una occasione di dialogo con l’Agenzia delle entrate per comprendere in cosa consista la cooperative compliance e come possa essere ampliata e migliorata”. Eleonora Briolini, Tax partner di BDO Italia ; Massimo Ferrari, Presidente AFI e Head of Tax Pirelli ; Giuseppe Zingaro, Head of Group Tax Affairs UniCredit ; Marco Zonetti, Responsabile ufficio Cooperative compliance Agenzia Entrate .

13:00 Pausa pranzo

Modera i lavori Dario Donato, Giornalista e conduttore televisivo per Mediaset Tgcom24