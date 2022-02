Vediamo alcuni consigli sia per dispositivi Apple che Android

Per molte persone, sia a livello privato che professionale, lo smartphone è diventato uno strumento più importante del computer. Spesso per ricordare qualcosa si fa prima a cercarlo tra le chat di WhatsApp o nei thread di e-mail, per non parlare della miriade di app su cui vengono salvate foto, conversazioni, informazioni fondamentali della privacy, dati per i pagamenti, carte di credito, documenti sensibili di lavoro. È naturale, quindi, che quando arriva il momento di cambiare telefono molti utenti vadano nel panico. Copiare app, dati, foto e soprattutto configurare le impostazioni come sul device precedente può sembrare uno sforzo titanico, ma fortunatamente non è più necessario. In questo articolo vediamo come trasferire in sicurezza app e dati sul telefono nuovo.

Trasferire i dati su un telefono Android

Android è il sistema operativo mobile più utilizzato al mondo ed appartiene a Google. Per utilizzare a pieno le funzionalità di uno smartphone Android è necessario creare un Account Google personale. In questo account è possibile fare il backup dei dati di varie piattaforme, che vengono archiviati nel cloud su Google Drive. Se non si è ancora effettuato il backup sul cloud o non avete un account è auspicabile farlo quanto prima. In questo modo utilizzando per la prima volta un nuovo dispositivo, durante la configurazione verrà richiesto l’accesso ad un Account Google e se si desidera importare app e dati da un telefono vecchio. Confermando, tutti i dati (e le impostazioni) verranno sincronizzati con il telefono vecchio.

Per condividere le app tra due o più dispositivi sarà sufficiente accedere a Google Play ed attivare la condivisione delle app così da trasferire le app installate dallo smartphone vecchio a quello nuovo senza connettersi ad una rete; basta che i due dispositivi siano abbastanza vicini da poter utilizzare il Bluetooth.

Passare da iOS ad Android e viceversa

Per capire come trasferire in sicurezza app e dati sul telefono nuovo Apple bisogna considerare che l’azienda di Cupertino ha diverse incompatibilità di sistema tali da non permettere un agevole passaggio da Android ad iPhone e viceversa, evitando così che i suoi utenti passino ad altre piattaforme non compatibili.

È possibile comunque utilizzare app come Passa a iOS o una equivalenti per cercare di effettuare il passaggio anche se nessuna di queste soluzioni è perfetta al 100%.

Per i file multimediali è possibile copiarli manualmente trasferendoli prima su un computer. In ogni caso, bisogna ricordare che per utilizzare Passa a iOS e altre app simili è necessario inizializzare l’iPhone, per cui attenzione a non perdere dati importanti!

Consigli di sicurezza per un trasferimento sicuro

Copiare dati e app da un telefono ad un altro può essere un processo rischioso dal punto di vista della sicurezza, soprattutto se fatto manualmente. Per questo motivo, Panda Security propone 5 consigli pratici per trasferire i dati sul telefono in modo sicuro:

Installare un antivirus sul telefono vecchio e assicurarsi che non ci siano virus e malware prima di fare il backup dei dati da trasferire.

Controllare le app e verificare che siano tutte sicure prima di trasferirle.

Eseguire la sincronizzazione mentre si è connessi alla rete Wi-Fi di casa o ad un’altra connessione sicura, altrimenti il trasferimento potrebbe essere intercettato.

Usare un password manager per gestire e migrare rapidamente tutte le credenziali di accesso da un telefono all’altro.

Prima di resettare il telefono vecchio, verificare di avere accesso a tutte le app e che tutte le impostazioni siano corrette sul nuovo smartphone. Una volta resettato non è possibile più recuperare dati e configurazioni.

Trasferire dati da Android ad Android è facile, migrare i dati da o verso iOS può essere più complicato, ma con pazienza ed il supporto di alcune app è comunque possibile. L’importante è tenere a mente la sicurezza informatica: sul dispositivo potrebbe esserci un virus oppure delle password potrebbero andar perse durante la migrazione delle impostazioni.

Per evitare spiacevoli inconvenienti e godersi appieno il nuovo telefono, consigliamo di scaricare un antivirus completo di password manager, che aiuterà gli utenti a proteggere al i dispositivi e dati in modo facile ed efficace.

Buona navigazione e buona migrazione dei dati sul telefono!