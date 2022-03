Bookmakers italiani con i siti web eccezionali

Scopriamo assieme quali sono i migliori siti italiani

Il mercato delle scommesse e del gambling in Italia cresce fiorente, proprio come avviene in tutto il globo, per cui chi si avvicina per la prima volta a questo genere di intrattenimento si trova dinanzi una scelta piuttosto complessa.

La difficoltà deriva proprio dall’offerta così abbondante per la quale ogni giorno è possibile beneficiare di ghiotti bonus di ingresso, palinsesti sempre nuovi, eventi e premi.

Quale bookmaker scegliere?

A chi affidare la nostra buona sorte per piazzare qualche scommessa? La verità è che non esiste un bookmaker migliore di tutti, in quanto ogni operatore presente sul mercato italiano merita la nostra attenzione per diverse ragioni.

Ovviamente ci riferiamo solamente agli operatori con licenza ADM, regolarmente autorizzati a operare in questo mercato e dotati di ogni criterio di sicurezza, efficienza e trasparenza come stabilito dalla legge.

Tra i tanti operanti sul mercato abbiamo pensato di selezionarne alcuni tra i più noti, grazie anche alle puntuali dritte di Recensioni Scommesse, che si caratterizzano per siti web curati, facili da utilizzare e ben strutturati.

SNAI

Snai è l’operatore italiano per eccellenza. Si tratta di uno dei bookmaker più noti e apprezzati nel nostro Paese la cui storia e la relativa rete di agenzie sul territorio (quasi duemila) convince tutti i giocatori con un’offerta sempre sulla cresta dell’onda. Su Snai trovi sempre il palinsesto più ricco per scommesse di ogni tipo, dal calcio all’ippica passando per eventi politici e televisivi o scoop del mondo dello spettacolo.

Anche i bonus sono piuttosto interessanti così come le possibilità di gioco fruibili sia dal sito web che dall’app per smartphone gratuita. Sul sito è possibile anche seguire i principali eventi sportivi in streaming, per cui possiamo dire che c’è davvero tutto!

Inoltre, offre un’interfaccia chiara, di facile utilizzo e sempre dritta al punto. Questo favorisce l’esperienza di gioco, piacevole anche per chi è alle prime armi, soprattutto per la gestione del proprio conto di gioco e per le impostazioni private del profilo da giocatore.

In particolare, l’area sport di Snai si caratterizza da sempre per le nuove promozioni, con pagine di categoria dalle quali è davvero semplice raggiungere rapidamente gli eventi più popolari del momento e quelli in procinto di iniziare sui quali potresti piazzare la tua giocata.

Sisal

Anche Sisal è uno dei bookmaker storici in Italia. La sua attività quasi secolare inizia proprio con l’introduzione dell’intramontabile schedina che, ben presto, divenne Totocalcio.

Sisal è stata anche protagonista del lancio del Totip, del Superenalotto e del celeberrimo Win For Life.

L’ingresso nel panorama delle scommesse si è avuto nel 2003 attraverso l’acquisizione della rete Matchpoint e oggi Sisal offre un palinsesto ampio, ricco e variegato che spazia dagli eventi sportivi al meteo.

Anche in questo caso, il sito web risulta ben fatto e curato in ogni dettaglio. La prima cosa che balza all’attenzione di chi lo naviga è che è estremamente semplice da utilizzare. In alto sono presenti le categorie di gioco, i bonus, le promo e i programmi fedeltà, a cui si accede creando un profilo personale.

La consultazione delle quote è gestita attraverso la navigazione rapida da cui accedi alla competizione sportiva desiderata per poi scegliere le puntate per giocatori, goal, multigoal, primo tempo, secondo tempo ecc… Un buon punto a favore è l’assistenza clienti attiva ad ogni ora tramite numero verde, chat e mail.

GoldBet

GoldBet è il sito di scommesse più apprezzato al momento, perché risponde efficacemente ai requisiti previsti dalla legge e all’esperienza di gioco migliorata, interattiva e guidata. Una caratteristica molto interessante è quella che permette agli utenti di richiedere l’impostazione dei limiti di gioco, ovvero di definire importi massimi che il giocatore desidera versare periodicamente.

Tutto sommato Goldbet offre un bel sito web, adatto anche agli utenti alle prime armi e poco esperti. La pagina principale offre una visione panoramica di tutte le attività di gioco e i sottomenu per le varie aree di scommessa sono ben organizzati.

Goldbet è l’operatore più apprezzato per le scommesse live, alle quali puoi accedere anche all’ultimo minuto. Sia da desktop che da mobile il sito web di Goldbet è davvero ben fatto, gradevole e di facile consultazione.

Lottomatica Better

Better è il bookmaker meno conosciuto, rispetto a quelli precedentemente citati, da chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse ma sicuramente può dare del filo da torcere ai giganti del betting online di cui sopra.

La prima grande novità riguarda il fatto che è il primo sito web italiano certificato per il gioco responsabile dalla Global Gambling Guidance Group. Si tratta di un’organizzazione all’avanguardia che promuove il gioco sostenibile e si impegna a garantire trasparenza e integrità sul mercato del gioco d’azzardo.

La grafica è semplice e piacevole, studiata per favorire l’utilizzo facilitato sia da desktop che da mobile. Tutto sommato è un ottimo operatore a cui affidare le proprie scommesse e giocarsi i migliori match fino all’ultimo minuto.