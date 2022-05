Con questa nuova integrazione Adobe Express permette gestire i contenuti social su più piattaforme contemporaneamente da un unico posto.

Adobe annuncia una nuova suite di funzionalità di Creative Cloud Express che risponde alle richieste di alcuni utenti che utilizzano i social media per distribuire i propri contenuti. Condividere contenuti di qualità sui social media può risultare complesso. Normalmente è necessaria un’app per la creazione di contenuti, un’altra per la pianificazione e un’altra ancora per la pubblicazione.

Alcuni creator desiderano un flusso di lavoro non frammentato, ma anche dare il massimo sui social media. Inoltre, sanno che una presenza di successo sui social media richiede strategia, pianificazione e il rispetto di migliori pratiche che non sempre sono intuitive o evidenti. Secondo gli esperti di Adobe, gli utenti dovrebbero beneficiare di un unico posto per creare, pianificare e pubblicare contenuti di successo sui social media e, per questo, hanno presentato il Content Scheduler di Adobe Express.

ContentCal è ora Content Scheduler all’interno di Adobe Express

Adobe Express è attivamente impegnata per favorire il successo delle persone nella Creator Economy, dove è più semplice che mai costruire un’audience e monetizzare contenuti, prodotti e servizi. Costruire una presenza di successo sui social media, con contenuti che si fanno notare dal pubblico, è tuttavia critico.

Lo scorso dicembre Adobe ha annunciato l’acquisizione di ContentCal per rafforzare l’impegno dell’azienda nei confronti di professionisti, solo acquirenti e titolari di piccole aziende che desiderano eccellere in questa economia. Prima dell’acquisizione, ContentCal era una soluzione molto apprezzata nel settore dei social media e del content marketing che permetteva agli utenti di concentrarsi sulla creatività grazie all’automazione della pubblicazione. Da quando ContentCal si è unita ad Adobe, il team di Creative Cloud Express ha lavorato duramente per integrare la tecnologia e l’esperienza nell’app.

Così viene lanciata la prima serie di queste funzionalità di pianificazione social con Content Scheduler nell’app Adobe Express. Inoltre, Adobe ha in programma di lanciare molte altre funzionalità, ma ecco maggiori informazioni su quanto è al momento disponibile:

Pianificare . Creare e pianificare temi, argomenti e campagne sui social media attraverso strumenti che aiutano a elaborare e finalizzare i contenuti. Visualizzare e gestire la presenza sui social attraverso un unico calendario drag-and-drop.

. Creare e pianificare temi, argomenti e campagne sui social media attraverso strumenti che aiutano a elaborare e finalizzare i contenuti. Visualizzare e gestire la presenza sui social attraverso un unico calendario drag-and-drop. Programmare . Configurare il contenuto per pubblicarlo esattamente al momento giusto per il pubblico di riferimento, affinché raggiunga il maggior numero di persone possibile.

. Configurare il contenuto per pubblicarlo esattamente al momento giusto per il pubblico di riferimento, affinché raggiunga il maggior numero di persone possibile. Visualizzare l’anteprima . Visualizzare ogni post per i social media in modalità anteprima per vedere esattamente ciò che vedranno i follower una volta che il post sarà pubblicato.

. Visualizzare ogni post per i social media in modalità anteprima per vedere esattamente ciò che vedranno i follower una volta che il post sarà pubblicato. Pubblicare. Risparmiare tempo pubblicando i post su Instagram, Twitter e Facebook da un unico posto. Questo flusso di lavoro semplificato ti consente anche di risparmiare denaro perché non sarà necessario abbonarsi a più servizi per realizzare progetti.

Come accedere a Content Scheduler

Content Scheduler è ora disponibile attraverso il piano premium di Adobe Express. Gli utenti individuali del piano premium possono pubblicare un numero illimitato di post su un unico calendario. Si potranno gestire fino a tre profili social per piano collegando l’app Adobe Express ai profili Facebook, Instagram e Twitter.

Attualmente l’intera gamma di funzionalità di Content Scheduler è disponibile solo nell’app web Adobe Express.