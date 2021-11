Vertiv nomina Birgit Jackson Director of the Integrated Racks and IT Solutions Business per l’Europa, Medio Oriente e Africa

Potenziare il portfolio delle soluzioni di edge computing è tra le principali priorità

Vertiv ha nominato Birgit Jackson director of the integrated racks and IT solutions business per l’Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Jackson riporterà a Giordano Albertazzi, president and global channel leader EMEA e avrà il compito di sviluppare strategie e dirigere il team per consolidare la crescita e la leadership di Vertiv nel mercato del canale IT. Jackson sostituisce Alex Pope, recentemente promosso a global vice president for edge systems.

Jackson vanta oltre 20 anni di esperienza nel product management globale, dove ha definito linee di prodotti, posizionamento e impostazione dei prezzi, guidato strategie di prodotto per il mercato europeo e gestito iniziative di marketing e comunicazione.

“È un ottimo momento per entrare in Vertiv”, ha sottolineato Albertazzi. “Abbiamo registrato un forte aumento del numero dei partner di canale in tutta EMEA, immettendo nel mercato, solo nel 2021, oltre 20 nuovi prodotti. Continuare ad attrarre le risorse migliori è fondamentale per alimentare ulteriormente la nostra crescita. Grazie alla consolidata leadership strategica e operativa, nonché all’eccellente expertise acquisita nel product management, è chiaro che Brigit rientri in questa categoria”.

“Stiamo vivendo un momento di accelerazione della digital transformation”, ha affermato Jackson. “Considerando che a oggi le infrastrutture critiche rappresentano un fattore di successo determinante, sono entusiasta di entrare a far parte di un’azienda che è da sempre in prima linea nella progettazione e implementazione di soluzioni IT che guidano la crescita del mondo digitale. Sono pronta a supportare i clienti nell’integrazione e nell’implementazione della nostra ampia gamma di prodotti Vertiv, concentrandomi sulle priorità strategiche, come lo sviluppo di nuove soluzioni di edge computing in grado di rafforzare ulteriormente un portafoglio già particolarmente ricco”.

Negli ultimi anni Vertiv ha investito molto nel canale IT, partendo nel 2019 con il lancio del Vertiv Partner Program (VPP) nel 2019, per sviluppare progressivamente una serie di nuovi prodotti all’avanguardia tra cui il micro data center plug-and-play Vertiv™ VRC-S e i sistemi di continuità (UPS) monofase ad alta efficienza come Vertiv™ Edge Lithium-Ion. Nel marzo 2021 Vertiv ha annunciato nuovi investimenti in persone, strumenti e programmi, e un nuovo sistema globale di gestione del canale (Partner Relationship Management – PRM) teso a semplificare le interazioni con i partner e incrementarne la profittabilità. Vertiv ha anche condotto ricerche approfondite per definire modelli standard per l’implementazione di infrastrutture di edge computing, al fine di aiutare le aziende a ridurre i tempi e i costi di implementazione.