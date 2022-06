Con una comprovata esperienza tecnica e manageriale Stefano Aramu aiuterà NTT a confermare il suo posizionamento nel settore della trasformazione digitale.

NTT, azienda operante nel settore delle infrastrutture e dei servizi IT, ha affidato a Stefano Aramu l’incarico di Vice President, GTM Practices per la filiale italiana.

Stefano Aramu riporterà direttamente al Country Managing Director, Emanuele Balistreri, e avrà il compito di continuare ad aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale, accrescere le partnership consolidate con i principali vendor tecnologici, per offrire l’accesso alle migliori risorse disponibili, e allineare le strategie di business agli obiettivi globali di NTT Ltd. per accelerare la crescita sul mercato italiano.

Precedentemente Telecommunication Area Manager e Product Manager per le soluzioni Hybrid Cloud and Security della divisione Financial IT Services di Cedacri Group, Stefano Aramu inizia la sua carriera professionale in Unisys Italia come Network System & Customer Service Engineer per poi ricoprire ruoli di crescente responsabilità all’interno di contesti italiani e internazionali di rilievo nel panorama tecnologico. Le competenze e l’esperienza maturate in oltre 20 anni di attività presso importanti realtà IT come Ascom (oggi Maticmind), Lutech e Sedoc, confermano la sua capacità di gestire complessi ambienti infrastrutturali e la sua predisposizione verso l’innovazione e il cambiamento, fondamentali per guidare l’attuale trasformazione digitale dei clienti di NTT.

“Siamo lieti di poter annoverare Stefano Aramu tra i membri del nostro team”, ha commentato Emanuele Balistreri, Country Managing Director di NTT in Italia. “La sua comprovata esperienza e competenza tecnica e manageriale ci consentiranno di cogliere le straordinarie opportunità offerte da questa nuova ed entusiasmante era tecnologica e di confermare il nostro posizionamento come fornitore di infrastrutture e servizi IT nel mercato, guidando NTT nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo e contribuendo concretamente alla creazione di un mondo sempre più interconnesso, inclusivo e sostenibile”.

“Sono davvero entusiasta di entrare a fare parte di una realtà come quella di NTT. Le importanti trasformazioni di cui sono protagoniste le aziende italiane e globali, per rafforzare la propria resilienza, aumentare l’agilità e fornire maggiori efficienze, non possono prescindere dalla scelta di un partner in grado di guidarle in questo percorso evolutivo mutevole e complesso”, ha aggiunto Stefano Aramu. “In un momento storico come quello attuale, la portata globale e le eccellenze di tutte le realtà del Gruppo NTT sono elementi fondamentali per garantire il successo delle iniziative di innovazione, con cui non vedo l’ora di confrontarmi”.