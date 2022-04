Inizia una nuova fase per Italtel che vede come nuovo Amministratore Delegato la persona di Benedetto Di Salvo. Confermata la presidenza di Claudio Calabi.

Il Consiglio di Amministrazione di Italtel ha nominato Benedetto Di Salvo quale nuovo Amministratore Delegato, confermando Claudio Calabi come Presidente. L’ingresso di un manager con esperienza nel settore delle telecomunicazioni e dell’Information Technology unitamente ad una nuova compagine azionaria – PSC, il fondo Clessidra Capital Credit e il Gruppo TIM – segnano per Italtel il superamento di una fase complessa che si è protratta fino alla fine del 2021.

Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, che progetta e realizza soluzioni e servizi per la trasformazione digitale, ha oggi un capitale sociale detenuto per il 54% dal Gruppo PSC, il 28% dal fondo Clessidra Capital Credit e il 18% dal Gruppo TIM. L’operazione su Italtel condotta dai tre azionisti comporta un aumento di capitale.

Benedetto Di Salvo, già responsabile della Business Unit Digital Solutions di Sirti, ha iniziato la sua carriera nel comparto dell’aerospazio e dell’impiantistica per poi passare al mondo dell’ICT, dove ha ricoperto in 30 anni ruoli globali con alcune delle principali multinazionali del settore quali Nokia, Alcatel-Lucent, Huawei, Ericsson.

“Sono onorato dell’opportunità di guidare Italtel, azienda italiana che ho sempre ammirato per la storia, le forti competenze tecnologiche ed il DNA rivolto all’innovazione”, dice Benedetto Di Salvo, AD Italtel. “Intendiamo accelerare un processo di trasformazione per ritornare a crescere in maniera sostenibile. Amplieremo la nostra presenza nei settori delle imprese pubbliche e private, facendo leva su competenze diversificate e soluzioni proprietarie in ambito cloud, cyber, networking, multimedia, IoT, 5G, automation. Continueremo ad essere focalizzati sui TelCo provider supportando i loro piani di evoluzione dei servizi e delle reti core, trasporto e accesso UBB (FTTH e 5G). Ci focalizzeremo sui mercati esteri che hanno maggiori potenzialità”.

Benedetto Di Salvo subentra a Stefano Pileri che lascia l’incarico assunto nel 2010 e che ha guidato il percorso industriale di Italtel in un periodo estremamente complesso.

Claudio Calabi è stato confermato dal CdA nel ruolo di Presidente di Italtel e Umberto Pesce assume la carica di Vice Presidente.

“L’operazione su Italtel”, dice Roberto Loiola, AD di PSC, “è un tassello significativo per la nostra strategia, che prevede di trasformare il gruppo investendo su mercati in crescita in Italia e all’estero, e razionalizzando la struttura complessiva. Crediamo che Italtel ed il suo business nell’Information & Communication Technology siano centrali nella strategia del gruppo. Sono contento che Benedetto Di Salvo abbia accettato questa sfida e penso che con la sua lunga esperienza manageriale sia la persona giusta per guidare Italtel in questa nuova fase. A Stefano Pileri va il nostro ringraziamento per essere stato alla guida di Italtel in questi anni; un sentito grazie anche al Presidente Claudio Calabi, al Chief Restructuring Officer Andrea Severini e al Legal Counsel di PSC Giuseppe Pirozzi per aver saputo gestire un’operazione altamente complessa”.