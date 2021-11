Dumitru Baltatescu nuovo Country Manager di idealo Italia

Avrà il compito di sviluppare il business nazionale del portale per raggiungere e far risparmiare un maggior numero di consumatori e sostenere lo sviluppo dei piccoli e medi e-shop

idealo, il portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa, ha annunciato la nomina di Dumitru Baltatescu come nuovo Country Manager per l’Italia.

Di origini moldave, Dumitru Baltatescu si è formato in Italia, prima a Torino e poi Bologna, specializzandosi in International Management. Classe 1990, ma con una già lunga carriera presso alcune delle più conosciute startup in Europa, prima a Berlino e poi ad Amsterdam, Dumitru Baltatescu si è da sempre occupato di business development e marketing online, sviluppando un approccio incentrato sul cliente.

Ufficialmente online dal 29 luglio del 2011, il portale italiano di idealo raccoglie, oggi[1], oltre 130 milioni di offerte aggiornate e 30 mila negozi registrati rappresentando ormai un partner affidabile per publisher ed e-shop, ma anche una vetrina di interesse per i consumatori italiani che sulla piattaforma trovano non solo i grandi store ma anche i medi e piccoli negozi locali.

Come Country Manager per l’Italia, Dumitru Baltatescu si occuperà di coordinare tutte le attività della filiale italiana di idealo e sviluppare ulteriormente il portale in un periodo molto importante per l’e-commerce e per l’economia italiana, con previsioni di crescita a doppia cifra e consolidamento di nuove abitudini d’acquisto dopo un biennio in cui, a causa della pandemia di COVID-19, nel nostro paese ed in Europa, abbiamo assistito ad un marcato passaggio dall’offline all’online, sia da parte dei consumatori che delle imprese.

Rispetto al periodo precedente alla pandemia, secondo i dati di idealo.it, nel biennio 2020-21 diverse categorie hanno registrato un considerevole aumento di interesse da parte dei consumatori italiani. È il caso, per esempio, di Arredamento & Giardino (+105% di intenzioni di acquisto), Mangiare & Bere (+95%) e Salute & Bellezza (+58%). Anche il mondo dell’Elettronica di consumo (+51%) è stato caratterizzato da una crescita importante, accelerato dalla crescente adozione della modalità di lavoro in remoto da parte delle aziende e della didattica a distanza nelle scuole[2].

Dal lato offerta, negli ultimi due anni tante piccole e medie realtà del commercio offline si sono rivolte all’e-commerce per la prima volta e molti e-shop, grazie al supporto di idealo, hanno saputo sfruttare le dinamiche dell’e-commerce e, in un terzo dei casi, arrivare ad offrire prezzi anche più competitivi dei cosiddetti “big players”[3].

‘’La mission di idealo è quella di offrire uno strumento indipendente, neutrale e trasparente che aiuti il consumatore a compiere una scelta più consapevole sull’acquisto – ha dichiarato Dumitru Baltatescu, Country Manager per l’Italia di idealo – Gli obiettivi per il 2022 in Italia saranno quelli di puntare ad un migliore e più ampio supporto agli utenti del portale nella ricerca del miglior prezzo e delle migliori occasioni d’acquisto online”.

Oltre a ciò, l’accesso degli e-shop alla piattaforma sarà sempre più facile e attraente. Particolare attenzione verrà dedicata alle piccole e medie realtà, per fornire loro un traffico con elevata intenzione di acquisto e una porta sul mercato europeo. Eventi esclusivi dedicati al commercio online, come gli idealo Days, offrono sia occasioni uniche per gli utenti che visibilità e ricavi per gli e-shop.

Per Dumitru Baltatescu, ricoprire il ruolo di Country Manager di idealo.it è certamente motivo di grande orgoglio e soddisfazione, personale e professionale: “Credo molto nella nostra missione e nell’impatto positivo che stiamo apportando al mercato italiano, sia per gli utenti che per i nostri negozi partner. Una missione cominciata più di dieci anni fa, con traguardi ambiziosi all’orizzonte e un team eccezionale ed esperto a supportarci.”

[1] A fine novembre 2021.

[2] Idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano. Periodo: dal 1° marzo 2020 al 16 novembre 2021 vs periodo precedente (stesso numero di giorni). In dettaglio: Arredamento & Giardino (+105,4%), Mangiare & Bere (+94,9%), Salute, Bellezza & Drogheria (+58,3%), Elettronica (+50,5%), Prodotti per animali (+49,4%), Sport & Outdoor (+30,3%), Auto & Moto (+24,3%), Giocattoli & Gaming (+13,7%), Moda & Accessori (+1,3%), Bambini & Neonati (-3,4%).

[3] idealo ha analizzato le offerte presenti sul proprio portale italiano, in particolare quelle con il prezzo più basso (spese di spedizione escluse), proposte dagli e-shop italiani (big player esclusi) nel periodo compreso tra gennaio 2020 e febbraio 2021.