Aldo Santini è KA & Vertical Sales Manager di Hikvision

Oltre 25 anni nel mondo della sicurezza, da quella logica a quella fisica, con un’esperienza trasversale tra distribuzione e produzione, tra videosorveglianza, networking e IT. Questo l’ampio background tecnico-commerciale di Aldo Santini, KA & Vertical Sales Manager area Nord Est (Triveneto – Emilia Romagna e Marche) di Hikvision Italy.

Nel suo nuovo ruolo, Aldo ha l’obiettivo di sviluppare, in team con i colleghi, le opportunità sui vertical Multiutility e delle Infrastrutture critiche, affiancando System Integrator, End User e progettisti nello sviluppo e nella ricerca della miglior soluzione tecnologica per rispondere alle loro esigenze e risolvere i loro problemi.

“Conoscevo non solo l’azienda ma anche le persone e la loro professionalità: sia da competitor che da partner, ho sempre identificato Hikvision come la realtà numero 1 del settore. Vivendola oggi dall’interno, so che alla competenza di ciascuno si associa un forte senso di squadra che ci rende ancor più determinati a raggiungere gli obiettivi, mantenendo sempre integra l’etica commerciale ed umana che contraddistingue la mission aziendale” – dichiara Aldo.

Aldo dovrà sviluppare il mercato del Triveneto – Emilia Romagna e Marche sui vertical relativi alle Multiutility ed Infrastrutture: “un’area che offre parecchie eccellenze ed un tessuto economico ricco e variegato dove Hikvision è già presente in un ruolo di leadership. Il mio obiettivo è incrementare, fidelizzare e consolidare questa posizione, lavorando soprattutto sui prodotti a progetto della gamma Solution. I fondi del recovery plan, i PNRR ed il Green New deal sono le nuove sfide del paese e Hikvision avrà un ruolo cruciale: mettere in sicurezza i nuovi investimenti e gli asset già presenti nel sistema Italia” – conclude Aldo Santini.