Continua la politica di acquisizioni di smeup, leader nel panorama informatico italiano. Siglato l’accordo per l’ingresso in SH sistemi LAB, azienda specializzata in soluzioni gestionali con focus sul mondo fashion.

100% delle quote dell’azienda SH Sistemi Lab, di Osimo (Ancona), specializzata in soluzioni gestionali con focus sul fashion. Smeup annuncia di avere sottoscritto un accordo preliminare tra le parti per l’acquisizione del, specializzata in soluzioni gestionali con focus sul fashion.



Presente sul mercato da 40 anni, con 15 collaboratori, SH Sistemi LAB ha sviluppato un proprio ERP, dopo aver distribuito prodotti software gestionali di terzi. Da sempre presente nel mondo del manufacturing, da ultimo ha implementato una soluzione specifica per il settore fashion, rivolto alle esigenze di segmenti di mercato diversi come il calzaturiero, accessori e abbigliamento, comunque tutti accomunati da una forte componente creativa e pertanto di forte innovazione.

Questa partnership permetterà la nascita di importanti sinergie grazie alle eccellenti competenze sviluppate dalle due società, andando ad arricchire le soluzioni già presenti nell’offering di gruppo dedicate a tematiche specifiche riguardanti il settore fashion.

Con l’acquisizione di SH sistemi LAB, smeup, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 15 sedi nel nord e centro Italia, con 530 collaboratori e 2450 clienti in Italia e nel mondo, rafforza inoltre la propria presenza nel centro Italia, con la nuova sede di Osimo (Ancona). Si tratta della prima sede nelle Marche che va ad aggiungersi alle sedi dell’Emilia Romagna con l’obiettivo di garantire prossimità ai clienti anche nell’area Centro.

La scelta di crescere per linee esterne passando per progetti industriali di lungo termine, prosegue nel 2022 in continuità con il 2021 durante il quale si sono susseguite una serie di operazioni strategiche, tra le quali ricordiamo l’acquisizione di VM Sistemi, importante realtà di Faenza. Questa strategia ha contribuito negli anni, e continuerà a farlo nei prossimi esercizi, allo sviluppo sostenibile delle performance aziendali di business.



“Questa operazione ha per noi una duplice importanza: ci apre alla copertura territoriale delle Marche, importante per la prossimità a clienti del Centro Italia e, allo stesso tempo, dal punto di vista di proposta al mercato, ci permette di rinforzare la nostra offerta di soluzioni applicative e consulenziali nel mondo del Fashion. L’esperienza e le competenze dei colleghi di SH sistemi LAB andranno ad integrarsi a quelle dei consulenti smeup per creare un centro di competenza verticale sul settore.” – dichiara Roberto Magni – Vice President & BSA General Manager.

“L’ingresso nel gruppo di SH sistemi LAB è per smeup un’operazione molto rilevante che integra quelle realizzate nel corso del 2021, finalizzate a dare sempre più spazio a tematiche di sviluppo specifiche e verticali, in questo caso quello del fashion. L’unione delle competenze e la fusione delle metodologie ci offre la possibilità di porci sul mercato con più forza e capacità di esecuzione. Questa logica è esattamente in linea con la vision smeup basata sul concetto di “aggregazione delle intelligenze” per valorizzare il know-how e i processi tipici delle aziende e delle loro persone, utilizzando le potenzialità delle tecnologie. Lavorare con i professionisti di SH sistemi LAB sarà per noi sicuramente un grande valore aggiunto che andrà ad arricchire il nostro know how proprio in quest’ottica.” – ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente smeup.

“ In tutti i settori industriali crescere è un imperativo assoluto. Nel mondo dell’Information Tecnology questo è ancora più importante dal momento che le tecnologie cambiano ad una velocità vertiginosa e le competenze per supportare tali cambiamenti diventano prerogativa di grandi gruppi aziendali. Premesso questo per noi è entusiasmante entrare in un gruppo con un ambito di sviluppo molto interessante.” – ha dichiarato Giampiero Pigini Presidente SH Sistemi LAB.

A garanzia di continuità, Giampiero Pigini manterrà le attuali mansioni direttive e operative. Rimarranno, inoltre, invariati i ruoli di tutti i collaboratori.