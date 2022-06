Secondo una ricerca condotta da Trovaprezzi.it il settore eCommerce registra una crescita della spesa media nelle categorie merceologiche di beni necessari.

Trovaprezzi.it, comparatore di prezzi online, evidenzia le principali tendenze di acquisto sul web, analizzando l’interesse di ricerca nelle varie categorie merceologiche nel periodo gennaio – aprile 2022 e confrontandole con i trend eCommerce dello stesso periodo degli ultimi due anni. Quello che emerge è che gli acquisti online degli italiani continuano a crescere anche nel 2022 (+14% rispetto all’anno precedente e una spesa totale di 45,9 miliardi di euro). In netta ripresa non è solo il mercato dei servizi online (+28%), ma anche la vendita di prodotti che segna aumenti a doppie cifre (+10%) rispetto al 2021.

A trainare il settore degli acquisti online rimangono gli integratori alimentari, che gradualmente hanno conquistato spazio passando dal 5% di ricerche del 2019 al 8,3% di quest’anno. I prodotti di telefonia ed elettronica di consumo registrano, invece, una battuta d’arresto: Cellulari e Smartphone si riconferma per il secondo anno consecutivo al 2° posto nel podio delle top categorie (ma solo con il 4,7% di gradimento, mentre nel 2019 avevano raggiunto il primo posto con il 9,9%), e Televisori scivola in 6° posizione con il 2,4%.

L’emergenza sanitaria e gli aumenti per la fornitura di energia stanno influenzando in modo evidente le priorità degli italiani, determinando una redistribuzione delle ricerche e uno spostamento di interesse verso prodotti salute, farmaci da banco e stufe.

Nel periodo si registra un incremento della spesa media nella maggior parte delle categorie merceologiche dell’eCommerce, in particolar modo sui beni primari, riflesso dell’aumento dell’inflazione che inizia a far sentire il proprio impatto. Aumenti a doppia cifra si registrano principalmente nelle categorie di prodotti con componenti elettronici.

Analisi delle TOP 15 categorie merceologiche:

Prendendo in considerazione il carrello medio notiamo un trend in crescita nella spesa eCommerce: in particolare gli smartphone si attestano a 517 euro (+10,5% rispetto al 2021 e +27,2% rispetto al 2020) alle sneakers a 125 euro (+36,6% rispetto all’anno precedente e +49,1% rispetto al 2020). Cresce anche Lavatrici e Asciugatrici, con una spesa media di 429 euro (+4,3% rispetto al 2021 e +3,3% rispetto al 2020). Stessa sorte anche per l’acquisto di un frigorifero (587 euro, la categoria segna un +10,3% sul 2021 e un +19,7% rispetto al 2020) e di una stufa (1.239 euro, +16,4% confrontando sempre il carrello medio con quello dell’anno precedente).

L’utente più attivo nelle ricerche su Trovaprezzi.it è giovane: nel 23,2% dei casi ha un’età compresa tra i 35 e i 44 anni, mentre nel 22,6% è tra i 25 ed i 34 anni. Si nota un trend in crescita rispetto allo scorso anno per la fascia 45-54 (che arriva al 18,5%) e per gli utenti più maturi over55 (21,1%). In leggero calo le ricerche dei giovanissimi che raggiungono solo il 14,6% del totale. Calano anche le ricerche effettuate da donne rispetto allo scorso anno: la quota rosa si attesta al 44,2%, contro il 45% del 2021 e del 2020.

I dispositivi mobili si confermano i device più utilizzati per l’eCommerce: il 69,5% delle ricerche viene effettuato tramite smartphone (in crescita rispetto agli anni precedenti), al quale si aggiunge il 3,4% proveniente da tablet, raggiungendo così il 72,9% del traffico di Trovaprezzi.it.

La Lombardia e il Lazio sono sempre in testa alla classifica delle regioni più attive nella ricerca online (arrivando complessivamente a superare il 45% del totale). Confrontando le ricerche ogni 1.000 abitanti rilevate negli ultimi anni spicca l’aumento in alcune regioni: la Lombardia raggiunge 2.571 ricerche (in netta crescita se confrontate con le sole 1.815 del 2019), mentre la Liguria e la Puglia guadagnano rispettivamente 967 e 366 ricerche rispetto allo stesso anno. Il trend generale è comunque positivo per tutte le regioni italiane, ad esclusione del Molise che perde 54 ricerche ogni 1.000 abitanti rispetto al 2019.