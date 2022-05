L’azienda toscana ha così dovuto rivedere il flusso di lavoro sotto il profilo della logistica, in modo da adeguarsi anche alla gestione, in tempi rapidi, di ordini che giungeranno dai nuovi canali attivati.

Considerato l’interesse espresso verso la sua offerta, contraddistinta da qualità italiana ed efficacia nei contesti di destinazione, Castellani Shop ha deciso di chiudere due prestigiose collaborazioni commerciali: Leroy Merlin (azienda con oltre 28 milioni di clienti e 456 punti vendita in 15 paesi) e Manomano.it (leader europeo specialista del settore online del fai-da-te, casa e giardino).

La decisione di Castellani Shop arriva dopo un’attenta fase di valutazione di limiti e opportunità di sviluppo su nuovi mercati. In merito a Leroy Merlin, Castellani .it Srl è già attiva in Italia con tutti i prodotti di scaffalatura metallica zincata e verniciata da magazzino. Ma anche scaffalature inox e banchi da lavoro zincati e verniciati. Gli stessi prodotti stanno per essere lanciati su Manomano.it. La collaborazione con l’azienda francese prevede inoltre la presenza dei prodotti firmati Castellani Shop anche nel mercato d’oltralpe.

Lo sbarco sui marketplace rappresenta un’operazione che ha un valore strategico. L’e-commerce specializzato nell’arredo di negozi, uffici e industrie non ha infatti per principale protagonista il mondo dei privati. Questi invece costituiscono un target rilevante per Leroy Merlin e Manomano.it, piattaforme a cui si rivolgono molto spesso gli appassionati del fai-da-te.

È una sfida e una grande novità. Castellani Shop non ha mai avuto strette collaborazioni con i marketplace, vista l’offerta caratterizzata da prodotti professionali, corredati da consulenza qualificata fornita dallo staff tecnico.

Va quindi a definirsi un nuovo scenario commerciale che vede Castellani Shop misurarsi su più mercati, con una crescita del tasso di competitività dell’azienda.