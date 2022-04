Dove comprare visualizzazioni YouTube italiane

In questo articolo vediamo quali sono i siti nei quali è possibile comprare visualizzazioni YouTube italiane

Il mondo della comunicazione è, da varie decadi, dominato dal video. Si tratta in effetti del mezzo più efficace per far conoscere e diffondere notizie, concept, contenuti e prodotti. Gli specialisti del marketing lo sanno bene e chiunque punti a ottenere visibilità e popolarità o voglia promuovere il proprio business, dovrà cimentarsi con il video e, quasi certamente, si tratterà di video sul web.

Il video sul web può contare su una piattaforma che, in questo senso, non ha rivali. Si tratta di YouTube, saldamente in cima alle classifiche, sia per numero di utenti, che per visualizzazioni, che per fama.

Sito web Prezzi Caratteristiche principali ComprareFollower 100 visualizzazioni – €1.69 500 visualizzazioni – €3.79 1000 visualizzazioni – €5.39 2000 visualizzazioni – €11.29 Economico

Veloce

Sicuro SocialBoss 500 visualizzazioni – $4.49 1000 visualizzazioni – $6.49 3000 visualizzazioni – $18.99 5000 visualizzazioni – $29.99 Orientato al traffico internazionale

Garanzia o sostituzione Followerius 100 visualizzazioni – €1.89 500 visualizzazioni – €3.99 1000 visualizzazioni – €5.59 2000 visualizzazioni – €11.49 Servizio clienti eccellente

Buona qualità dei visualizzazioni Liketron 100 visualizzazioni – €1.89 500 visualizzazioni – €3.89 1000 visualizzazioni – €5.89 2000 visualizzazioni – €11.89 Grandi pacchetti di visualizzazioni

Consegna veloce PopularityBox 100 visualizzazioni – €1.79 500 visualizzazioni – €3.89 1000 visualizzazioni – €5.49 2000 visualizzazioni – €11.39 Consegna più veloce

Buon servizio clienti

Perché le visualizzazioni italiane e internazionali sono importanti su YouTube?

YouTube è il mostro sacro della comunicazione via video sul web, il suo motore di ricerca è secondo solo a Google ed è talmente trafficato che si stima che ogni minuto vengano caricate su YouTube 300 ore di immagini in movimento.

Su YouTube, pubblicare video e contenuti è la parte facile della questione, quella difficile invece, è guadagnare visualizzazioni. Su questa piattaforma la concorrenza è stratosferica e gran parte dei contenuti a pubblicati sono destinati a essere la cosiddetta goccia nel mare e cadere nell’oblio prima ancora di nascere.

Eppure, diventare famosi, guadagnare visualizzazioni, popolarità e denaro su YouTube è possibile, eccome.

Questa piattaforma si è convertita in un peculiare social network, fatto di follower, interazioni e condivisioni. Tuttavia, essendo un potentissimo motore di ricerca, le sue attività sono regolate da un algoritmo avanzato e complesso. L’algoritmo di YouTube si fonda su delle metriche precise e, in base a queste metriche, stabilisce quali contenuti video siano rilevanti e quali, invece, non meritano attenzione. I contenuti che verranno giudicati rilevanti saranno messi in evidenza e proposti agli altri utenti.

Quali siano le metriche e requisiti in grado di “conquistare il cuore” dell’algoritmo di YouTube, è fonte di studi e oggetto di molte pubblicazioni. Backlinko ha compilato una lista delle metriche più determinanti, secondo gli esperti. Stiamo parlando di quegli elementi che decideranno se un contenuto sarà virale o passerà del tutto inosservato:

Qualità del contenuto

Titolo del video

Descrizione del contenuto

Visualizzazioni Youtube

Lunghezza del video

Commenti, like, condivisioni e interazioni

Iscritti al canale YouTube che ha pubblicato il video

Secondo i professionisti del settore, Il numero di visualizzazioni YouTube è uno dei parametri fondamentali, uno da cui non si può prescindere per stabilire se un video meriti di essere condiviso, evidenziato e suggerito oppure no.

Se è facile dedurre che le visualizzazioni italiane e internazionali sono vitali, non è altrettanto facile ottenerle. Anzi, soprattutto per una start up, un influencer alle prime armi o un nuovo account, ottenere un buon numero di visualizzazioni può rivelarsi un compito molto arduo.

È questo il motivo per cui web celebrity, marchi e personaggi pubblici acquistano regolarmente visualizzazioni YouTube italiane e, all’occorrenza, internazionali. Questa buona pratica, si è rivelata particolarmente efficace e compare nella “to do list” di ogni strategia di marketing degna di questo nome. Di norma, all’acquisto di visualizzazioni, si accompagna anche l’acquisto di pacchetti con altre interazioni, come, ad esempio, like e condivisioni.

Trattandosi di una strategia popolare, i siti che propongono questo tipo di servizi diventano ogni giorno più numerosi e si rischia di incappare in fornitori di servizi dalla provenienza dubbia e dalla scarsa serietà. Vale quindi la pena quali sono i siti a cui si rivolgono i professionisti per comprare visualizzazioni YouTube italiane.

Classifica migliori siti per comprare visualizzazioni YouTube

Abbiamo chiesto ai professionisti e abbiamo stilato una lista di provider da testare. Dopo averli provati tutti, acquistando visualizzazioni YouTube italiane, abbiamo compilato una classifica tenendo conto della qualità del servizio, della sicurezza nei pagamenti, del rispetto della privacy e , naturalmente, dei risultati. Questi sono i provider, presenti in Italia, dove comprare visualizzazioni YouTube di alta qualità, in grado di dare a un contenuto o a un canale YouTube la spinta decisiva:

Comprare Follower è probabilmente il sito più conosciuto e utilizzato per comprare visualizzazioni YouTube italiane e internazionali. La sua reputazione è stata costruita nel tempo, grazie al servizio di ottima qualità, testimoniato anche dalle recensioni degli utenti. A comprare follower si affidano sia influencer e personaggi che gli utenti comuni più informati, su questo sito si possono comprare visualizzazioni YouTube e un’infinità di altri pacchetti destinati al social media marketing. Lo abbiamo provato sia acquistando visualizzazioni YouTube italiane che altri pacchetti, per diversi social e, una volta visto il tipo di servizio lo abbiamo messo in cima alla nostra classifica.

Oltre a essere migliore su cui comprare visualizzazioni YouTube, si fa notare, a livello europeo, anche per le sue altre offerte social, rigorosamente modulari e personalizzate, che coprono ogni genere esigenza, da una piccola promozione basica e mirata a una campagna di social media marketing a 360°, dispone di pacchetti per tutti i social più importanti a livello di marketing, tra cui Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok e Linkedin ma si possono trovare anche delle chicche, come Twitch, che di norma è coperto solo dai provider più forniti.

Comprare follower, inoltre, conta su un team di sviluppatori che la concorrenza può solo invidiargli. Si tratta di giovani professionisti che conoscono il mercato a menadito e continuano a proporre le soluzioni più innovative e avanzate del mondo digitale.

Abbiamo testato anche il servizio clienti che si è dimostrato disponibile e professionale.

Dal punto di vista della privacy e della discrezione Comprare Follower è una garanzia, non chiede mai le credenziali di accesso di un account e non salva i dati dei suoi clienti, rendendo così impossibile rintracciarli, anche se dovesse subire un attacco informatico.

Al momento del pagamento abbiamo apprezzato l’ampia scelta e i protocolli di sicurezza avanzata. La consegna è stata veloce e impeccabile, accompagnata inoltre da una garanzia di rimborso e reintegro, di 30 giorni, valida per ogni pacchetto acquistato.

Vantaggi di ComprareFollower

Il processo di acquisto è a prova di boomer, veloce, intuitivo e sicuro.

Garanzia di reintegro o rimborso della durata di 30 giorni, sia per l’acquisto di visualizzazioni YouTube italiane che per ogni altro pacchetto.

Discrezione e riservatezza a garantite

Rapporto qualità prezzo eccellente

Le visualizzazioni YouTube provengono da account di comprovata qualità.

Protocollo di sicurezza nei pagamenti.

Accetta molti metodi di pagamento.

La possibilità di spalmare la consegna in più giorni, se si comprano pacchetti consistenti di visualizzazioni YouTube. In questo modo si crea l’effetto di una crescita organica.

Miglior sito per comprare visualizzazioni.

SocialBoss

SocialBoss è uno dei siti più blasonati presenti sul mercato italiano, è famoso per l’alta qualità del servizio e per la sua modularità. Oltre a vendere visualizzazioni YouTube questo provider dispone di servizi per social rilevante e per ognuno vende pacchetti di follower e ogni genere di interazione. SocialBoss è il sito di riferimento dei professionisti del settore, offre un servizio professionale e un’assistenza qualificata. Le sue descrizioni complete e accurate consentono anche ai neofiti di farsi un’idea e scegliere il pacchetto più adeguato alle proprie esigenze. Inoltre, a cadenza regolare, lancia promozioni e campagne che abbassano notevolmente i prezzi di listino delle visualizzazioni YouTube, come delle altre offerte. Ammette pagamenti da carta di credito e tramite paypal e adotta i più rigidi protocolli di sicurezza. Ottimo provider!

Vantaggi di SocialBoss

Garanzia di 30 giorni sull’acquisto di visualizzazioni YouTube e su altri prodotti

Consegna veloce e modulabile a seconda delle esigenze.

Processo di acquisto facile e veloce di visualizzazioni YouTube.

Assistenza clienti esperta e competente.

Piattaforma professionale con un’interfaccia intuitiva.

Followerius

È un provider recente nel panorama nostrano, tuttavia la sua offerta è ampia e copre tutti i social più popolari come Facebook, Twitter, Instagram ecc.

I prezzi sono davvero concorrenziali e si possono acquistare dei pacchetti base, per fare una prova e testare sia l’efficacia che il servizio. Rispetto ai primi classificati è meno conosciuto, però le visualizzazioni YouTube italiane che abbiamo comprato erano di buona qualità e erano coperte da una garanzia di un mese. È un sito affidabile e abbastanza economico.

Vantaggi di Followerius

Prezzi vantaggiosi.

Possibilità di acquistare dei mini slot di prova di visualizzazioni Youtube.

Garanzia di un mese su ogni prodotto.

Realtà in forte crescita e ricca di novità di mese in mese.

Liketron

Liketron in Italia si è fatto conoscere per i suoi prezzi imbattibili a fronte di una qualità di tutto rispetto. È un provider che strizza l’occhio alle nuove generazioni, sia in virtù della sua interfaccia intuitiva e moderna che dei metodi di pagamento innovativi. Sta infatti implementando la possibilità di pagare in bitcoin e altre cripto-valute. Liketron prevede a cadenza mensile il lancio di nuove campagne, inoltre prevede l’acquisto di pacchetti misti, molto utili se si vuole testare il servizio. Il procedimento è rapido e intuitivo, le garanzie di sicurezza sono top.

Vantaggi di Liketron

Prezzi altamente concorrenziali.

Pagamento con cripto-valute disponibile a breve.

Interfaccia e grafica curata.

PopularityBox

PopularityBox è uno dei nuovi arrivati sul mercato italiano e abbiamo deciso di comprare visualizzazioni YouTube italiane per metterlo alla prova, poi abbiamo completato l’acquisto con qualche pacchetto di interazioni. Sebbene sia meno fornito dei primi provider in classifica, PopularityBox ha da offrire un servizio di ottima qualità, tutta la parte della sicurezza, inoltre, è particolarmente accurata e privacy viene tutelata a livello maniacale. Ciliegina sulla torta? Tutti gli acquisti sono coperti da garanzia.

Vantaggi di PopularityBox

Prezzi molto vantaggiosi per le visualizzazioni YouTube.

Interfaccia chiara

Massima sicurezza e discrezione.

Perché acquistare visualizzazioni YouTube?

Abbiamo visto una classifica dei migliori provider da cui comprare visualizzazioni YouTube, ora soffermiamoci un momento sul perché valga la pena farlo.

YouTube, attraverso il suo potente algoritmo, decide quali video mettere in evidenza e proporne la visualizzazione agli altri, numerosissimi, utenti. Una delle metriche in base alle quali avviene la selezione di video considerati interessanti, è appunto il numero di visualizzazioni.

Di conseguenza, i contenuti con il più alto numero di visualizzazioni si candidano automaticamente a diventare virali, grazie alla potente spinta che possono ricevere scalando il ranking del motore di ricerca di YouTube.

Vale la pena notare, inoltre, che un video con un ranking interessante su YouTube, scalerà automaticamente anche le classifiche di Google, motore di ricerca per eccellenza, apparendo così nelle ricerche di tutti gli utenti, anche al di fuori di YouTube.

Aldilà di quanto abbiamo appena illustrato, comprare visualizzazioni YouTube ha molti altri vantaggi:

Web reputation . La reputazione del canale YouTube avrà un grande balzo in avanti, dopo un solo video che riscuota successo. La reputazione sul web è preziosissima e solo un canale molto seguito, con un’importante numero di visualizzazioni, sarà ritenuto affidabile e di buona qualità dagli utenti e dagli sponsor.

Effetto bandwagon . Il cosiddetto “effetto carrozzone” suona come una sorta di formula magica agli orecchi dei professionisti del marketing. L’effetto bandwagon è il fenomeno in base al quale le tendono a copiare ciò che vedono fare alla maggioranza. Nel caso delle visualizzazioni YouTube, questo si traduce nel fatto che un video con molte visualizzazioni sarà una vera calamita per gli altri utenti che vorranno anch’essi guardarlo, innescando così una crescita organica dall’andamento tanto inarrestabile quanto esponenziale. Il risultato, in sintesi, è che più visualizzazioni ha un video YouTube e più è destinato ad averne in futuro, tutto questo con le conseguenze che le visualizzazioni si portano con sé: interazioni, iscritti al canale ecc.

Guadagno . Non serve un esperto per intuire che se un marchio o uno sponsor è a caccia di un influencer cui affidare la promozione di un prodotto, non si rivolgerà certo a un canale sconosciuto che pubblica dei video che non guarda nessuno. I brand sono perennemente a caccia di nuove realtà interessanti in cui investire, rendersi appetibili ai loro occhi può rivelarsi una ricca fonte di guadagno.

Ottimo investimento . Comprare visualizzazioni YouTube, in termini economici, è un investimento vantaggioso i cui effetti sono visibili sia a breve che a lungo termine. Il costo di questi servizi può variare a seconda del pacchetto scelto e, di norma, vale la regola che più i pacchetti sono numerosi, minore è il prezzo a visualizzazione. Se si acquista dai migliori provider di visualizzazioni YouTube, italiane e internazionali, si troveranno dei listini in cui un pacchetto da 100 visualizzazioni costerà circa 2 euro, mentre un pacchetto, da 100.000 visualizzazioni costerà attorno ai 450 euro. I prezzi qui riportati non tengono conto delle promozioni e delle offerte speciali che, tuttavia, sono molto frequenti in ognuno dei siti presenti nella nostra classifica. Si tratta, in ogni caso, di cifre irrisorie rispetto a ciò che consentono di guadagnare e alla visibilità che comportano.

Chi dovrebbe acquistare le visualizzazioni YouTube?

La risposta è tanto breve quanto semplice: Tutti.

Vediamo nel dettaglio alcune situazioni tipo:

Acquistare visualizzazioni YouTube, italiane e internazionali, è la strategia più efficace per gli influencer e le aziende che hanno bisogno di farsi conoscere, di, norma, primi video pubblicati faticano ad avere visualizzazioni, perché il canale è ancora sconosciuto. Per costruirsi un pubblico ci vuole tempo e fatica e comprare visualizzazioni YouTube è senz’altro di grande aiuto .

I brand e i personaggi già conosciuti, se arrestano la loro crescita, sono destinati all’estinzione, senza contare il fatto che un canale stagnante è davvero pessimo a livello di immagine. Per garantirsi una crescita costante, sia in termini di visualizzazioni che di iscritti, comprare visualizzazioni YouTube è la soluzione più efficace e immediata.

Le aziende che devono lanciare un nuovo prodotto hanno bisogno di promuoverlo e, magari, far diventare virale il concept che lo riguarda, anche in questo caso, comprare visualizzazioni YouTube contribuirà a catturare l’attenzione del pubblico. Le persone si fidano di più di un prodotto che conoscono e, per farlo conoscere, non c’è niente di meglio di un video visualizzato innumerevoli volte.

Comprare visualizzazioni YouTube italiani? O internazionali?

Sui migliori siti provider di servizi si possono comprare visualizzazioni YouTube italiane o internazionali e, su un sito serio, è possibile scegliere. Per scegliere quali delle due acquistare, dipende ovviamente da qual è il pubblico target del video, anche se, va detto, che qualche visualizzazione internazionale, su un canale italiano, contribuirà a rendere interessante il canale agli occhi del proprio pubblico italiano.

FAQ

In che modo l’acquisto di visualizzazioni YouTube aiuta il canale?

Comprare visualizzazioni YouTube, porta molti vantaggi, tra cui il più importante è una crescita esponenziale delle visualizzazioni e iscrizioni organiche.

È illegale acquistare visualizzazioni su YouTube?

Comprare visualizzazioni YouTube è assolutamente legale, non esiste alcuna legge che lo vieti.

YouTube può rilevare visualizzazioni false?

Se si effettua l’acquisto da uno dei siti che abbiamo testato, questa eventualità è esclusa categoricamente.

Conclusione

Comprare visualizzazioni YouTube è una pratica da cui non si può prescindere, se si desidera ottenere visibilità e popolarità. Dove effettuare l’acquisto è tutt’altro che secondario, poiché un servizio di bassa qualità si rivelerà, nel migliore dei casi, inutile. Abbiamo visto quali sono i siti in grado di garantire dei risultati apprezzabili ma comprare visualizzazioni non basta. In una buona campagna social si deve tener conto di ogni aspetto e curare l’immagine del canale e dei contenuti in ogni minimo dettaglio. Ecco qualche piccolo, ma imprescindibile, accorgimento: