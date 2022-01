In occasione di un importante torneo che si svolgerà in 8 stadi di calcio del Qatar Ericsson e Ooredoo collaborano per offrire ai tifosi esperienze coinvolgenti.

Ericsson e Ooredoo stanno collaborando per garantire che centinaia di migliaia di tifosi di calcio da tutto il mondo godano delle migliori esperienze di connettività portando il 5G negli stadi di calcio del Qatar, in occasione di un importante torneo di calcio globale ospitato, appunto, dal Qatar il prossimo novembre e dicembre 2022.

I partner forniranno la connettività 5G e l’ottimizzazione della rete per la gestione degli eventi in otto stadi di calcio di sei città del Qatar, così come in zone dedicate ai tifosi, aeroporti e altri luoghi di attrazione.

La modernizzazione della rete nazionale 5G di Ericsson e Ooredoo Qatar, attualmente in corso, sta consentendo a Ooredoo Qatar di implementare rapidamente la nuova tecnologia verso l’obiettivo della copertura 5G a livello nazionale.

La rete RAN potenziata da Ericsson permetterà a Ooredoo di offrire ai tifosi che si recheranno presso gli stadi di calcio del Qatar, innovativi casi d’uso, con velocità di rete molto elevate, bassa latenza e grandi capacità di dati. I tifosi saranno in grado di vivere esperienze interattive in tempo reale e streaming ad alta definizione.

I prodotti e le soluzioni Radio System di Ericsson sono stati utilizzati negli stadi di altre parti del mondo per potenziare la connettività e aumentare la capacità, dando ai tifosi la possibilità di fare streaming dal vivo dall’impianto sportivo, oltre che sfruttare al meglio le comunicazioni interattive e i servizi di social networking.

Sheikh Mohammed Bin Abdulla Al Thani, Deputy Group Chief Executive Officer e Chief Executive Officer di Ooredoo Qatar afferma: “Le aspettative sono alte per il grande torneo di calcio in Qatar nel 2022, rendendo sempre più importante per noi sfruttare il pieno potenziale del 5G. Miriamo a fornire esperienze senza soluzione di continuità ai visitatori e agli spettatori degli stadi di calcio del Qatar e a fornire agli abbonati un’esperienza altamente digitale, coinvolgente e smart. Siamo entusiasti di collaborare con Ericsson per dimostrare il meglio della tecnologia cellulare e garantire un’esperienza immersiva di livello mondiale all’evento sportivo più atteso in Medio Oriente“.

Fadi Pharaon, Presidente di Ericsson Medio Oriente e Africa, commenta:

“Dopo aver equipaggiato gli stadi di calcio del Qatar con il sistema radio di Ericsson, siamo entusiasti di collaborare con Ooredoo per portare la nostra esperienza nella gestione degli eventi sportivi e nelle operazioni di rete. Non vediamo l’ora di dotare il torneo di calcio della più moderna tecnologia 5G, sfruttando la combinazione di grandi capacità, alta velocità e bassa latenza che ci permetterà di offrire esperienze sportive interattive, digitali e coinvolgenti ai tifosi di calcio“.