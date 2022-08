Continuando la sua missione di superamento del digital divide WINDTRE estende i servizi di fibra ottica a Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia.

WINDTRE continua ad ampliare la copertura ultrarapida in fibra ottica FTTH e porta la rete di Open Fiber a Pordenone, principale località del Friuli Occidentale, nota come ‘la città dipinta’ per gli splendidi palazzi affrescati del centro storico e caratterizzata da una vivace produzione industriale, agricola e artigianale.

WINDTRE conferma il proprio impegno per ampliare la copertura in fibra ultrabroadband sul territorio nazionale, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia in fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia.

Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WINDTRE, ha commentato:

“L’ulteriore estensione della super fibra FTTH nel Friuli-Venezia Giulia, a Pordenone, offre a cittadini e imprese di questo territorio così importante un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband abilita una serie di soluzioni considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento e la fruizione di contenuti in streaming e on-demand. La rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali”.

La linea ultraveloce di WINDTRE è attivabile, adesso anche a Pordenone, con le offerte per Internet a casa ‘Super Fibra’, che mettono a disposizione navigazione illimitata fino a 1 Gigabit e modem Wi-Fi 6.