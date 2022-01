TAYLLORCOX è un organismo di certificazione internazionale con approfondite conoscenze nel settore dell’It, del e-Governement, della logistica, delle costruzioni, nel settore metalmeccanico e industriale, della formazione e dei servizi. Scopri la sua proposta per coltivare la tua competitività!

‘Chi si ferma è perduto’: una frase celebre che ben si adatta anche al contesto aziendale perché un’azienda sana è un’azienda che non smette mai di crescere e continua a coltivare le sue competenze per diventare sempre più competitiva sul mercato.

La validità di un’azienda spesso è legata al numero di certificazioni che questa vanta ma il percorso verso la certificazione, di qualsiasi tipo sia, non è scevro di ostacoli e di difficoltà.

Affidarsi ad organismi di certificazione efficienti è perciò fondamentale perché, se il riconoscimento della qualità, della sicurezza e della competitività della tua organizzazione secondo gli standard internazionali arrivano da realtà solide e serie, il loro peso sul mercato è maggiore.

TAYLLORCOX è una realtà attiva nel mondo delle certificazioni ormai da oltre un lustro, si caratterizza per la costante crescita in termini di fatturato, acquisizione di segmenti di mercato ed offerta di standard certificabili. Un organismo di certificazione internazionale, presente in Italia, Repubblica Ceca, Francia, Svizzera, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Bulgaria e Serbia. TAYLLORCOX sostiene le imprese nel loro percorso di certificazione con la massima serietà e puntualità. Vanta imprese di blasone sia in ambito pubblico che privato. Un organismo di certificazione in grado di rendere migliori e più visibili sul mercato i propri clienti: questa è TAYLLORCOX.

“Siamo un organismo di certificazione affermato e riconosciuto con una profonda conoscenza del mercato – spiega il ceo italiano Marco Tolotti -. Ogni giorno lavoriamo al fine di assicurare ai nostri clienti un iter certificativo che abbia degli stardard di efficacia ed efficienza superiori a quelli che è abituato ad esprimere il nostro mercato. L’ottimo rapporto qualità – costo, abbinato al riconoscimento internazionale del brand, sono da sempre i nostri punti di forza. Le certificazioni TAYLLORCOX aprono le porte a una migliore organizzazione creando imprese più efficienti, sicure e competitive secondo gli standard internazionali”.

I certificati TAYLLORCOX soddisfano le regole e le procedure di accreditamento più rigorose così che chi li sceglie potrà guadagnarsi il pieno rispetto dei propri clienti.

Tra le certificazioni più popolari e richieste, solo per ricordarne alcune, troviamo la eIDAS, la ISO/IEC 27001, la BS 10012 e la conformità al GDPR, la ISO 9001, la ISO 14001:2015, la 45001:2018, ma anche la ISO 20000-1 e la ISO 50001