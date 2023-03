Il metodo di Federico Bertamino permette di ottenere competenze pratiche per poter operare con successo.

Creare una rete efficiente, renderla sempre raggiungibile anche da remoto, segmentarla e poter controllare lo stato di ogni device istallato. E’ questo l’obiettivo ottenibile seguendo i corsi organizzati da Federico Bertamino, massimo esperto italiano nel settore che aiuta aziende, progettisti e installatori a realizzare reti dati sicure e performanti. Questo grazie al Metodo Reti IP Formula ed ad un’esperienza ventennale avvalorata anche dalle numerose certificazioni ottenute come quelle di Partner Mikrotik (MTCNA; MTCRE; MTCIPV6, MTCTCE, MTCWE, MTCSE), Cisco CCNA, ComPtia Security+ e Cambium CnPilot.

Per scoprire i segreti del successo dei suoi corsi abbiamo quindi deciso di intervistarlo.

Perchè gli installatori devono rimanere sempre aggiornati?

Come in tutti i settori, lo studio non si deve mai fermare. Se fino a trent’anni fa si poteva svolgere il medesimo lavoro dall’apprendistato alla pensione, oggi invece servono competenze sempre rinnovate. Per questo gli istallatori dovrebbero dedicare settimanalmente o mensilmente tempo alla loro formazione in modo da essere sempre aggiornati per fronteggiare con successo le sfide più attuali. Basti pensare ad esempio soltanto ai sistemi Mikrotik: quasi una volta al mese la casa madre rilascia aggiornamenti per nuove implementazioni. Come potrebbe un qualsiasi installatore ignorarle? Nel giro di sei mesi si troverebbe a svolgere procedure “vecchie”.

Quale è il grado di competenza degli installatori di rete in Italia?

Il livello di consapevolezza è più alto di quanto ci si possa immaginare. I rischi, le problematiche e le tematiche del networking sono infatti ben chiare grazie anche alle informazioni rilasciate dai produttori, fornitori e dal mondo distributivo.

Quali sono invece le principali lacune?

Più che di lacune, la vera problematica per gli installatori è il riuscire a tradurre correttamente la teoria e le proprie conoscenze nella pratica del lavoro quotidiano. Ad esempio tutti conoscono cosa sia un indirizzo IP, ma i reali pericoli legati ad un IP pubblico e come mitigarli meno. Allo stesso modo è molto diffusa la conoscenza delle frequenze di un access point Wi-Fi, ma i limiti tecnici di portata e di distanza oppure quanti client si possono realmente connettere alla rete risultano invece poco noti.

La cybersecurity è una tematica adeguatamente affrontata dagli installatori?

Sebbene sia una disciplina diventata attuale negli ultimi anni grazie alla sua crescente notorietà mediatica, anche in questo caso esiste un gap tra conoscenza e messa in pratica delle strategie atte a rendere maggiormente sicure le reti informatiche. Non esiste infatti nessuno che possa aiutare o preparare installatori o utenti finali a rischi minori in termini di magnitudo, ma comunque molto elevati dal punto di vista del singolo. Io ad esempio ho formato personale facente parte di IBM, di Liguria Digitale e anche del Voltri PSA…in quei contesti c’è molta consapevolezza, ma anche facilità di accesso alla formazione. Il discorso è invece molto diverso per le PMI, che faticano a trovare partner accessibili.

Come possono quindi allora gli installatori ottimizzare il loro operato?

All’interno del nostro Metodo, il programma di formazione chiamato “Tutte le reti minuti per minuto” è pensato proprio per aggiornare continuamente le skill degli istallatori grazie soprattutto a casi pratici e tematiche altamente attuali. Gli studenti acquisiscono così competenze subito utilizzabili nel mondo del lavoro grazie ad un sistema di formazione semplice e immediatamente fruibile. Il tutto a fronte di un investimento contenuto e capace di soddisfare la necessità degli iscritti nell’impiegare il minor tempo possibile nella formazione, massimizzandone però la resa.

In che cosa consiste esattamente il corso?

Tutte le reti minuto per minuto è sottoscrivibile in abbonamento come avviene ad esempio con Netflix secondo tre piani alternativi. In particolare, è composto da una video-pillola settimanale dalla durata di 30 minuti dedicata ad una tematica specifica: ogni mese viene così sviluppato un argomento suddiviso in quattro capitoli. Ciascun video può essere guardato in diretta (il mercoledì alle 18) oppure on-demand poiché archiviato nell’area riservata di ciascun iscritto. Per garantire un’ulteriore “sicurezza” dei contenuti, ogni studente riceve a casa una dispensa cartacea nella quale vengono sviluppati gli argomenti trattati durante le dirette streaming.

Quali sono altre peculiarità di Tutte le reti minuto per minuto?

Gli iscritti possono inviare i propri quesiti attraverso il numero Telegram. Entro 24 ore riceveranno la risposta desiderata.

Quanto dura l’abbonamento?



Non esistono vincoli di durata. E’ sufficiente inviare un messaggio su Whatsapp oppure una mail per annullare immediatamente la propria sottoscrizione.

Il corso prevede un sistema di valutazione per determinare i miglioramenti ottenuti?

Certamente. Ogni 2 o 3 mesi vengono proposti agli iscritti diversi quiz che, attraverso una valutazione percentuale, permettono loro di stabilire quali sono gli argomenti che dovrebbero migliorare. Agli studenti viene inoltre messo a disposizione un portale dove fare domande. Grazie al Metodo Reti IP Formula, in soli tre mesi, gli iscritti, anche partendo da una buona base, sono in grado di eseguire lavori e configurazioni di rete nella metà del tempo e, soprattutto, con maggior tranquillità.

A chi è adatto quindi il corso “Tutte le reti minuto per minuto”?

A tutti coloro che operano o che vorrebbero entrare nel mondo dell’istallazione di reti TCP/IP. E’ infatti molto utile per i professionisti che desiderano rimanere sempre aggiornati senza investire cifre importanti o molto tempo oppure per chi vuole affacciarsi a questa professione ed ottenere le basi per partecipare ad un corso avanzato più lunghi come ad esempio quelli di Altatensione. Solo nel 2022 abbiamo formato oltre 2000 aziende del settore impiantistico.