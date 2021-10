In questo articolo possiamo scoprire quali sono i vantaggi del cloud computing e perchè per le imprese è così determinante

Da diversi anni i servizi web hanno conquistato in pratica l’intero panorama imprenditoriale, non solo italiano ma in quasi la totalità del globo. L’innovazione è una strada in continuo movimento, capace di portare le imprese verso il futuro. Tra le diverse nuove soluzioni avanzate, rilasciate di volta in volta dai provider, permettono di ragionare su orizzonti mai pensati fino a poco prima. Il caso emblematico è quello della tecnologia Cloud Computing, ormai prima scelta degli imprenditori che decidono di portare sul web le proprie attività per trovare nuovi potenziali clienti e ampliare gli orizzonti di crescita.

Che cos’è il Cloud Computing

Il Cloud Computing è un tipo di tecnologia con il quale al cliente viene fornito il servizio da un’azienda tramite la rete internet. Il servizio viene fornito “su richiesta”, quindi calibrato sul quantitativo di risorse necessario per svolgere specifiche attività, con i volumi di lavoro che possono cambiare nel corso dei mesi. Questa viene definita formula on demand.

Quello del Cloud Computing (che in Italia viene anche chiamato nuvola informatica) è un universo molto vasto. Sono infatti quattro le tipologie di Cloud attualmente esistenti:

Cloud Pubblico

Cloud Privato

Cloud Ibrido

MultiCloud



Sono tre invece le tipologie di servizi disponibili in Cloud:

Cloud IaaS (Infrastructure as a Service)

(Infrastructure as a Service) Cloud PaaS (Platforma as a Service)

(Platforma as a Service) Cloud SaaS (Software as a Service)

I grandi vantaggi della tecnologia Cloud

Una volta appurato che il Cloud Computing è un tipo di tecnologia con cui i provider possono fornire servizi evoluti, calibrati sulle reali esigenze dei clienti, occorre analizzare i motivi per cui molte aziende decidono di investire in questo tipo di soluzione.

Di seguito, un rapido elenco di quelli che sono i 5 principali vantaggi del Cloud Computing.

1. Performance elevatissime

Il primo motivo che spinge tanti imprenditori a investire nel Cloud riguarda l’altissimo livello di performance garantito da questi servizi, dato l’utilizzo di risorse calibrate appositamente per il tipo di progetto che s’intende gestire. La soluzione on demand si è confermata, in tal senso, come una delle migliori opportunità disponibili sul mercato, che va incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende.

2. Sostenibilità

Sembra strano a dirsi, visto che stiamo parlando di un servizio informatico, ma quella del Cloud è una scelta anche ambientale. Questo perché con l’acquisto di servizi sulla nuvola, le risorse vengono adeguate a seconda delle necessità del cliente nei vari periodi dell’anno. Così facendo, l’energia necessaria per erogare queste risorse non sarà spesa in maniera costante ma calibrata a seconda dei carichi di lavoro del cliente. Tutto questo porta a una notevole riduzione dell’impatto ambientale.

3. Flessibilità

A differenza di quanto accade con un’infrastruttura fisica, nei servizi in Cloud le risorse vengono calibrate a seconda delle esigenze del cliente nei diversi momenti. Con il Cloud, i provider possono quindi aumentare o diminuire la potenza della macchina, a seconda del quantitativo di lavoro che il cliente deve gestire. Il grande vantaggio è che, anche nei momenti di picco, l’azienda di turno potrà usufruire di risorse elevatissime, con il quantitativo di risorse erogato a seconda delle esigenze.

4. Risparmio economico

Un altro punto su cui gli imprenditori, sempre molto attenti a come vengono investite le risorse economiche, traggono enormi vantaggi dal Cloud: l’aspetto economico. Con i servizi in Cloud, infatti, il cliente non dovrà più sostenere spese per esempio di manutenzione del comparto hardware, che sarà totalmente a carico del provider. Il cliente andrà a pagare solo per le risorse utilizzate a seconda dei periodi dell’anno, con la possibilità di investire i tanti soldi risparmiati in altre aspetti della propria attività.

5. Massimo livello di sicurezza

Grandissimi vantaggi anche per quel che riguarda la sicurezza dei dati, altro fattore determinante per la scelta di un servizio aziendale. Con le soluzioni in Cloud non si dovranno più fare i conti con i rischi connessi allo stipamento di dati in macchine che possono essere “violate” da attacchi esterni o da problematiche tecniche. Qui i dati godono di un livello di sicurezza impareggiabile, grazie alle copie salvate direttamente nel Cloud.

Servizi Cloud di qualità: la nuova soluzione targata Keliweb-Jelastic

In Italia ci sono diversi hosting provider che forniscono soluzioni in Cloud, ma quella che sembra avere una sorta di “rapporto privilegiato” con la nuvola informatica è senz’altro Keliweb. Azienda di hosting nata nel 2009, già nel 2010 (prima azienda in Italia) Keliweb ha introdotto la tecnologia Cloud in ambito Datacenter, rilasciando nel corso degli anni una serie di soluzioni di hosting in Cloud.

L’ultimissima novità in tal senso riguarda l’arrivo di una nuova soluzione avanzata, dedicata alle aziende e agli sviluppatori. Questo nuovo servizio prende il nome di Cloud Applications. Si tratta di una soluzione Cloud PaaS sviluppata in collaborazione con Jelastic, che risponde perfettamente a quelle che sono le esigenze dei professionisti, soprattutto in termini di flessibilità e scalabilità delle risorse.

Conclusioni

La pandemia non ha fatto altro che accelerare un processo avviato già da qualche anno, che prevede l’utilizzo della nuvolada parte delle imprese italiane (e del mondo in generale).

Questa tipologia di servizi consente a imprenditori e professionisti di migliorare la gestione del proprio business online, con un utilizzo calibrato delle risorse necessarie a seconda dei vari periodi dell’anno, risorse eccezionali e un livello di sicurezza di prim’ordine.

A cura di Vincenzo Abate – Keliweb SRL