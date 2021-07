WithU: la multi-utility ridisegna il portale con Neosperience e Myti

Obiettivo: innovare la relazione con il cliente e fidelizzarlo con un’esperienza online unica

La PMI Innovativa Neosperience, operante come software vendor, è stata selezionata – insieme alla controllata Myti – come partner tecnologico dalla multi-utility WithU, brand di Europe Energy, una delle società italiane più dinamiche e innovative nel mercato Europeo dell’Energia Elettrica e del Gas.

Neosperience e Myti hanno realizzato per WithU un’innovativa piattaforma che con il supporto di Intelligenza Artificiale e advanced analytics ha l’obiettivo di innovare la relazione con il cliente e fidelizzarlo garantendo un’esperienza di acquisto online unica, attraverso giochi e soluzioni con cui il cliente è in grado di interagire.

WithU è un brand che fa leva sulla semplificazione dei processi e dei servizi nel mondo multi-utility: fornisce luce, gas, fibra, telefonia fissa e mobile coniugando in modo semplice e immediato tutte le utility in un’unica piattaforma per una gestione più efficace, garantendo un’esperienza digitale più agile che riduce i costi nell’approvvigionamento dei servizi.

Per migliorare la relazione con il cliente, agevolare il customer journey e aumentarne la fidelizzazione, gli esperti del gruppo Neosperience specializzati nello sviluppo di applicazioni a elevata criticità e complessità, hanno avviato un processo di ridefinizione dell’intera presenza digitale di WithU. L’obiettivo è riprogettare l’intero portale di WithU applicando sul campo le ultime tecnologie di Artificial Intelligence, Machine Learning e Advanced Analytics per conoscere i tratti psicografici dei clienti (quindi interessi, personalità e abitudini che spiegano il perché delle loro decisioni di acquisto) e ottenere customer insights utili per la creazione di messaggi one-to-one e per aumentare il tasso di conversione grazie alla creazione di campagne mirate e perfettamente aderenti ai bisogni e alle aspettative di ciascun cliente.

In particolare, Myti cura la gestione dei processi, l’integrazione con i sistemi, la contrattualistica e la configurazione, mentre Neosperience mette a disposizione le proprie soluzioni tecnologiche, con un focus particolare sulla psicografia.

“Siamo partiti dal rifacimento dell’area privata dei clienti per arrivare a creare un’esperienza personalizzata, con la possibilità di aprire, gestire e rinnovare i contratti, generare nuove offerte, ma anche offrire percorsi di gamification e di loyalty per aumentare la fidelizzazione” hanno dichiarato Dario Melpignano, Ceo di Neosperience e Gianbattista Schieppati, Co-Owner di Myti. “Europe Energy è una realtà già molto avanzata dal punto di vista dello sviluppo digitale, ma si è appoggiata a Myti e Neosperience per comprendere i profili psicografici che rendono ogni persona unica e per fornire contenuti corretti sulla base delle sue esigenze nel tempo e delle offerte che WithU continuerà a implementare e che dovranno essere indirizzate agli utenti sulla base delle loro caratteristiche.”

In un mercato come quello delle utilities, in cui la personalizzazione dell’offerta è centrale per il successo delle proposte commerciali, comprendere in profondità i bisogni e i desideri di ciascun cliente nel pieno rispetto della sua privacy diventa un fattore imprescindibile.